L’ancien directeur adjoint du Service du plan et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville exclu du Parti

Le 27 octobre 2026, au siège du Comité central du Parti, le Secrétariat a examiné la proposition de la Commission de contrôle du Comité central relative aux mesures disciplinaires à l’encontre d’un membre du Parti ayant commis des violations.

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À l’issue de cet examen, le Secrétariat a conclu que Su Ngoc Anh, ancien membre du Comité municipal du Parti, ancien adjoint au secrétaire du Comité municipal du Parti et ancien directeur adjoint du Service du plan et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville, avait fait preuve d’une dégradation de son idéologie politique, de sa morale et de son mode de vie.

Il a également constaté que celui-ci avait enfreint les règlements du Parti et la législation de l’État dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les dispositions interdisant certains comportements aux membres du Parti et celles relatives à leur devoir d’exemplarité. Ces violations ont entraîné des conséquences particulièrement graves, suscité une vive indignation dans l’opinion publique et gravement porté atteinte à la réputation de l’organisation du Parti, de son organisme et de son unité de travail.

Compte tenu du contenu, de la nature, de la gravité, des conséquences et des causes des violations, ainsi que des dispositions du Parti relatives aux sanctions disciplinaires applicables aux membres fautifs, le Secrétariat a décidé d’exclure Su Ngoc Anh du Parti.

Il a également demandé aux organes compétents de lui appliquer sans délai les sanctions administratives correspondantes, en coordination avec la sanction disciplinaire prononcée par le Parti.

VNA/CVN