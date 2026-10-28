Identification des martyrs : Hanoï accélère les analyses ADN

Le Comité directeur de Hanoï chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des martyrs a tenu, le 27 octobre, une conférence consacrée au bilan des missions réalisées en 2026 et à l’évaluation de la première phase de cette campagne.

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Photo : VNA/CVN

La capitale compte 340 cimetières de martyrs abritant plus de 52.130 tombes, dont 21.120 comportent des informations complètes, 26.545 des informations partielles et plus de 4.460 nécessitent des prélèvements en vue d’analyses ADN.

Au total, les équipes ont exhumé les restes et prélevé des échantillons sur les 4.468 tombes prévues. Parmi elles, 3.672 remplissaient les conditions nécessaires aux prélèvements, tandis que 796 ne le permettaient pas. Les échantillons recueillis ont été conservés et remis conformément aux procédures en vigueur.

Mobilisant plus de 3.000 personnes, ainsi que des équipements et des moyens techniques, la capitale a achevé cette mission avec 15 jours d’avance sur le calendrier municipal et trois mois sur celui fixé au niveau national.

En parallèle, la police municipale a mobilisé près de 100 agents dans cinq postes pour recueillir l’ADN des proches de martyrs dans 126 communes et quartiers. À ce jour, 45.950 dossiers ont été actualisés dans la base de données nationale sur la population et plus de 28.000 échantillons d’ADN ont été collectés auprès des familles recensées.

Les recherches documentaires ont également permis de recueillir 488 informations sur des martyrs et d’élucider les références de 374 unités militaires. En coopération avec d’autres localités, Hanoï a complété ou rectifié les informations relatives à plus de 250 tombes dans des cimetières de la capitale ainsi que de Lang Son et de Cao Bang.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, le vice-président du Comité populaire municipal, Dô Anh Tuân, a demandé aux autorités locales de poursuivre l’entretien des tombes après les prélèvements et de préserver leur état. Pour la deuxième phase de la campagne, la priorité sera d’établir précisément l’identité des martyrs, de comparer les données et de compléter les dossiers.

Les services compétents devront coordonner leurs travaux, vérifier les données génétiques et standardiser les informations des 340 cimetières, tout en garantissant la protection des données personnelles. La ville poursuivra également les recherches concernant 14 martyrs dans les communes de Bât Bat, Cô Dô, Suôi Hai et Vât Lai, ainsi que l’étude d’un dossier relatif à une tombe collective contenant 60 dépouilles.

Les autorités entendent accélérer les analyses ADN et intensifier la communication afin d’inciter les familles, les anciens combattants et la population à transmettre toute information susceptible de contribuer à l’identification des martyrs.

Cette deuxième phase revêt une importance particulière à l’approche du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs, célébré le 27 juillet 2027.

VNA/CVN