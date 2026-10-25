Hanoï se dotera d’un Centre d’industries culturelles

Les travaux du premier Centre d’industries culturelles de la capitale ont récemment été lancés à proximité du marché Đồng Xuân. Aménagé sur plus de 3.800 m², ce complexe multifonctionnel ambitionne de concilier préservation du patrimoine et développement de l’économie créative de Hanoï.

>> Hanoï s’apprête à vibrer au rythme du septième art transalpin

>> Hanoï honore 10 artisanes émérites des villages de métier en 2026

>> Hanoï valorise son patrimoine grâce à la créativité et aux technologies numériques

Photos : UBNDHK/CVN

Le Comité populaire du quartier de Hoàn Kiếm, à Hanoï, a organisé le 8 octobre 2026 la cérémonie de pose de la première pierre du Centre d’industries culturelles de Hoàn Kiếm, également appelé Đồng Xuân - Bắc Qua. Le projet est situé aux numéros 40, rue Thanh Hà et 17, rue Nguyễn Thiện Thuật.

Le lancement des travaux, à l’occasion du 72e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre), fait suite à l’accord du Comité populaire municipal concernant l’étude et l’élaboration d’un projet de création d’un Centre d’industries culturelles dans le Vieux quartier. Il s’agit du premier établissement de ce type lancé dans la capitale depuis la promulgation de la Résolution N°24/2025 du Conseil populaire municipal, qui encadre l’organisation et le fonctionnement des centres d’industries culturelles sur le territoire de Hanoï.

Emplacement stratégique et projet d’envergure

Lors de la cérémonie, Trịnh Hoàng Tùng, président du Comité populaire du quartier de Hoàn Kiêm, a rappelé la valeur singulière du secteur Đồng Xuân - Bắc Qua au sein du Vieux quartier. Ce lieu emblématique, marqué par une longue tradition commerciale, concentre un riche patrimoine historique, architectural, culturel et urbain. Selon lui, l’enjeu du projet est de préserver ces richesses tout en les faisant vivre dans la société contemporaine, afin de favoriser la rencontre entre patrimoine et création et de faire émerger de nouveaux produits et expériences au bénéfice de la population et du développement local.

Le futur centre bénéficie d’un emplacement privilégié, au cœur du Vieux quartier de Hanoï. Malgré la forte densité de population de ce secteur central, le projet s’étend sur une parcelle de plus de 3.800 m² et la surface bâtie atteindra quelque 2.300 m², soit une emprise au sol de 60%.

Conformément à la Résolution N°24/2025 et aux orientations du projet, au moins 70% de la superficie totale seront réservés aux activités culturelles et aux entreprises relevant des industries culturelles. Les entreprises qui investiront dans le centre et y exerceront leurs activités pourront bénéficier d’avantages fiscaux et de conditions préférentielles de location des terrains, selon les critères définis par la résolution municipale. Sur les plans technique et architectural, le projet prévoit la rénovation et la restructuration des bâtiments existants, le réaménagement des espaces paysagers, la modernisation des infrastructures techniques et l’aménagement d’espaces fonctionnels adaptés. L’achèvement du chantier est prévu pour le 30 avril 2027.

Patrimoine et économie créative

Le Centre d’industries culturelles de Hoàn Kiếm proposera une grande diversité d’espaces ouverts à la collectivité. Il accueillera des galeries consacrées à l’art et à l’artisanat d’art, des studios de création ainsi que des espaces destinés à accompagner le lancement d’entreprises innovantes. Le complexe comprendra également des lieux de rencontre et de présentation de produits, des espaces de découverte de la gastronomie du Vieux quartier et une place artistique en plein air destinée aux spectacles vivants et aux manifestations communautaires.

Photos : VNA-CTV/CVN

Grâce à cette diversité d’activités, le centre ambitionne de devenir un pôle structurant, capable de concilier la préservation du patrimoine et le développement de l’économie urbaine. En réunissant artistes, artisans, designers, jeunes créateurs, entrepreneurs, habitants et touristes sur un même site, il favorisera les échanges et l’expérimentation, tout en contribuant à la création de nouveaux produits culturels et à une meilleure découverte de l’identité de la capitale.

Les autorités entendent ainsi faire émerger, au cœur du Vieux quartier de Hanoï, un nouveau lieu de rencontre culturel et créatif, animé par une véritable dynamique locale. En resserrant les liens entre patrimoine, création, vie communautaire, tourisme et commerce, le complexe devrait contribuer à valoriser le quartier historique et à stimuler le développement des industries culturelles de la capitale.

La perspective de transformer ce terrain jusque-là inutilisé en un vaste espace culturel et artistique suscite l’enthousiasme des habitants et des commerçants. Résidant au 40, rue Trần Nhật Duật, à proximité du chantier, M. Cương se réjouit de voir l’ouvrage prendre forme. Selon lui, celui-ci donnera au Vieux quartier un visage plus moderne, propre et agréable, tout en améliorant la qualité de vie des habitants.

De son côté, Mme Tuyết Lan, qui habite dans le Vieux quartier depuis plus de 65 ans, juge judicieuse la décision de créer ce centre, qui offrira un lieu de rassemblement favorisant les liens communautaires et permettra notamment aux personnes âgées de profiter d’un nouvel espace de sociabilité.

Linh Thao/CVN