La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân rend visite aux cadres et soldats la région navale N°4

Dans l'après-midi du 21 août, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân, accompagnée de la délégation de travail du Bureau présidentiel, du Comité provincial du Parti et du Comité populaire de la province de Khanh Hoà (Centre), a rendu visite et offert des cadeaux à la brigade 189 de la Marine, à la brigade 162 et d'autres unités de la région navale N°4.

>> La Marine vietnamienne participe à des activités internationales en Indonésie

>> Une frégate vietnamienne part pour participer à l'exercice "Paix et amitié 2023"

>> Les Marines vietnamienne et thaïlandaise s'efforcent d'assurer la paix et la stabilité dans les eaux frontalières

Photo : VNA/CVN

Vo Thi Anh Xuân a salué et apprécié l'esprit de solidarité, les efforts inlassables et la capacité à surmonter les difficultés des cadres et des soldats qui leur ont permis d'accomplir avec succès leurs missions d'entraînement, de préparation au combat, de diplomatie de défense, et surtout de constituer un appui solide aidant les pêcheurs à aller en mer.

Dans les temps à venir, face aux évolutions complexes et imprévisibles de la situation mondiale et régionale, et notamment la situation en Mer Orientale, les cadres et soldats de la région navale N°4, ainsi que les habitants du district insulaire de Truong Sa, doivent bien accomplir les tâches de protection de la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie, de maintien de la sécurité et de la sûreté en mer, ainsi que de développement durable de l'économie maritime.

Vo Thi Anh Xuân a exprimé l'espoir que les cadres et soldats de la Marine continueraient à valoriser la tradition héroïque, à bien effectuer le travail de prévision stratégique et à donner des conseils, à proposer des politiques et solutions pour gérer de manière flexible et appropriée les situations complexes en mer. Il faut être prêt à accepter tous les sacrifices et difficultés pour préserver la souveraineté sacrée de la mer et des îles de la Patrie, a-t-elle déclaré.

VNA/CVN