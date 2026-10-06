Cà Mau et la Banque mondiale coopèrent pour le développement durable de la pêche

Les autorités de la province de Cà Mau, à l’extrême sud du pays, ont tenu, le 6 octobre, une séance de travail avec une mission de la Banque mondiale (BM) afin de faire le point sur l’avancement d’un projet de développement durable de la pêche, financé par un prêt de cette institution.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire provincial a approuvé le projet le 4 août 2025, pour un investissement total d’environ 536 milliards de dôngs (23,1 millions de dollars), dont plus de 390 milliards de dôngs provenant d’un prêt de la Banque mondiale. Prévu pour la période 2026-2029, le projet vise à développer le secteur de la pêche local et à renforcer son intégration au marché mondial, tout en favorisant l’adaptation au changement climatique et la protection de l’environnement grâce à la modernisation des infrastructures, à l’innovation technologique et au renforcement des capacités de gestion et de production.

Le Conseil de gestion de la construction de la province, maître d’ouvrage du projet, a indiqué que les fonds seraient consacrés à la construction de digues de protection contre les inondations intégrées à des routes rurales. Ils serviront également à améliorer les techniques de production, à renforcer la surveillance des maladies et de l’environnement, ainsi qu’à développer les chaînes de valeur et à promouvoir les marques, afin d’accroître la productivité dans trois zones aquacoles couvrant les communes de Tân Thuân, Ta An Khuong, Cai Nuoc, Phu Tân et Phu My.

Photo : VNA/CVN

Le projet permettra également de moderniser les infrastructures afin de répondre aux besoins d’accostage des navires de pêche et de mettre en œuvre des mesures de protection de l’environnement au port de pêche de Rach Goc, dans la commune de Phan Ngoc Hiên. Il prévoit en outre la fourniture d’équipements destinés à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), à gérer les aires marines protégées et à préserver les ressources aquatiques de la province.

Le Conseil a finalisé les préparatifs afin que les appels d’offres puissent être lancés et que les chantiers puissent être remis aux entrepreneurs dès la signature de l’accord de prêt, a déclaré son directeur adjoint, Pham Ut Nhanh.

À l’issue de la séance de travail, la mission de la Banque mondiale effectuera une évaluation sur le terrain afin d’aider Cà Mau à évaluer son état de préparation au lancement du projet, a indiqué Stephen Ling, spécialiste principal de l’environnement et chef d’équipe du projet à la BM. Cette évaluation portera notamment sur les conditions requises pour permettre le décaissement du prêt immédiatement après l’entrée en vigueur de l’accord. Les deux parties poursuivront la finalisation des documents du projet, la préparation des procédures d’appel d’offres et l’accomplissement des dernières étapes nécessaires à l’approbation de l’accord de prêt.

M. Ling a indiqué que l’intervention de la Banque mondiale ne se limiterait pas aux infrastructures, mais s’étendrait également à l’agriculture, aux chaînes de valeur de la pêche et aux moyens de subsistance des populations locales. La Banque fournira en outre une assistance technique et aidera la province à mobiliser des bailleurs de fonds ainsi que d’autres sources de financement.

Lê Van Su, vice-président du Comité populaire provincial, a souligné la nécessité de réorganiser progressivement la production, d’encourager les agriculteurs à adhérer à des coopératives et de renforcer les liens entre les ménages afin de créer des zones agricoles plus vastes, dotées de processus de production, d’infrastructures et de modes de gestion unifiés.

Le projet devrait permettre d’optimiser les investissements dans les infrastructures, de renforcer les capacités de gestion et de valoriser les produits de la pêche de Cà Mau, a-t-il ajouté.

VNA/CVN