Le Vietnam fixe les objectifs de développement des outlets à l’horizon 2030

Le projet prévoit, d’ici 2030, la création d’au moins un modèle d’outlet au Vietnam, parallèlement à la mise en place progressive d’un cadre juridique et à l’intégration de ce modèle dans les plans et schémas d’aménagement des localités disposant d’un potentiel en la matière.

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Pour la période 2030-2045, les outlets seront orientés vers un développement dans les trois régions du Nord, du Centre et du Sud, chacune devant compter au moins un modèle.

Photo : MIC/CVN

Le projet définit l’outlet comme un modèle de commerce de détail regroupant plusieurs marques et permettant aux fabricants ou aux distributeurs de vendre directement aux consommateurs à des prix adaptés à ce type de commerce. Les produits proposés peuvent notamment comprendre des stocks invendus, des articles présentant de légers défauts ou des produits fabriqués spécifiquement pour les outlets.

Un autre objectif consiste à renforcer la présence des produits vietnamiens. Leur part dans les modèles pilotes devra atteindre au moins 30 à 40%. D’ici 2030, au moins dix groupes de produits destinés à devenir des ''cadeaux nationaux'' devront être développés pour être commercialisés dans les outlets, avec une priorité accordée aux produits bénéficiant du label "Marque nationale du Vietnam", aux produits OCOP (À chaque commune son produit) classés cinq étoiles, aux produits industriels ruraux emblématiques et aux produits vietnamiens pionniers.

Le projet prévoit également de renforcer les capacités des acteurs concernés. D’ici 2030, au moins 5.000 cadres, fonctionnaires et entreprises intervenant dans la gestion, l’exploitation et le développement des outlets devront bénéficier de formations.

Le développement sera orienté vers les zones disposant d’un potentiel en matière de consommation, de tourisme et de transport. À Hanoï, les axes Hanoï-Mong Cai, Hanoï-Lào Cai, Nhât Tân-Nội Bài et Hanoï-Hai Phong sont identifiés comme des secteurs potentiels. À Hô Chi Minh-Ville, l’orientation porte sur l’axe Hô Chi Minh-Ville-Long Thành-Dâu Giây et les environs de l’aéroport international de Long Thành. À Da Nang et Hôi An, le développement est envisagé sur l’axe côtier reliant les deux villes.

Le projet prévoit également d’étudier des implantations dans de grands centres touristiques maritimes et insulaires, notamment à Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa, et à Phu Quôc, dans la province d’An Giang, ainsi que dans les zones de libre-échange.

Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Quang Ninh et An Giang (Phu Quôc) sont encouragées à étudier et à attirer des investissements dans des modèles pilotes. Les autorités locales devront évaluer les potentiels, sélectionner les sites, prévoir les terrains et définir les modalités d’investissement en fonction des plans d’aménagement, des conditions socio-économiques, de la demande du marché, des connexions de transport et du potentiel touristique.

Le projet fixe parallèlement comme exigence un développement moderne, transparent et contrôlé, conforme aux pratiques internationales. La gestion du marché devra être renforcée, notamment en matière de contrôle des marchandises, des prix et de leur affichage, ainsi que de lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les contrefaçons.

La Direction de la gestion et du développement du marché intérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce est chargée de conseiller le ministère dans la mise en œuvre du projet, de proposer les mécanismes et politiques nécessaires, ainsi que d’en suivre et d’en évaluer les résultats. Les services concernés devront compléter les réglementations relatives aux marchandises, aux prix, à la protection des consommateurs, à l’investissement, au commerce électronique, à la transformation numérique, aux produits, aux marques et au tourisme commercial.

À travers ces orientations, le projet entend progressivement créer un cadre favorable au développement des outlets et à la valorisation des produits vietnamiens, tout en associant ce modèle de distribution à la stimulation de la consommation et au développement du tourisme, du commerce et des services, ainsi qu’au renforcement de la compétitivité du secteur de la distribution.

VNA/CVN