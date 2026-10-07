Les produits agricoles vietnamiens en voie d'expansion sur le marché australien

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Australie connaît une forte croissance. Le café et les fruits vietnamiens rencontrent notamment un franc succès auprès des consommateurs, tandis que le pamplemousse vient d'obtenir son homologation officielle pour l'exportation. Toutefois, des normes élevées et des coûts logistiques onéreux restent un défi majeur pour les exportateurs vietnamiens.

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Si l'Australie a longtemps été considérée comme un marché « exigeant » pour les produits agricoles du Vietnam, ses portes s'ouvrent aujourd'hui plus largement. Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le volume total des échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Australie au cours des huit premiers mois de l'année 2026 a atteint 11,2 milliards de dollars, soit une hausse de 25 % par rapport à la même période de l'année précédente. À elles seules, les exportations vietnamiennes ont dépassé les 5,2 milliards de dollars, enregistrant une progression de plus de 23%.

Un marché à fort pouvoir d'achat

Lors du séminaire « Potentiel d'exportation vers le marché australien - Solutions pour améliorer l'accès et étendre le marché », organisé le 30 septembre par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) en collaboration avec le consulat général d'Australie dans la mégapole du Sud, la Mission économique du Vietnam en Australie et la Chambre de commerce d'Australie au Vietnam (AusCham), les experts ont souligné que l'attractivité de ce marché s'accroît fortement pour les produits agricoles vietnamiens.

L’Australie compte environ 27,9 millions d'habitants, un PIB par habitant d'environ 105.000 AUD, et près de 32 % de sa population est née à l'étranger. Cette structure multiculturelle favorise une excellente réceptivité à l'égard des produits alimentaires aux saveurs asiatiques.

Pourtant, la part de marché du Vietnam reste modeste. En 2025, l'Australie a importé pour environ 308,7 milliards de dollars américains de marchandises, dont environ 8,48 milliards en provenance du Vietnam, soit l'équivalent de 2,7 %. Ce décalage représente précisément un réservoir de croissance.

Selon l'AusCham, le volume des exportations vietnamiennes vers l'Australie a bondi de 88% sur la période 2020-2025. Pour la seule année 2025, les exportations de café ont progressé de 42,6% et celles de fruits et légumes de 28,9%.

Le tableau d'ensemble du secteur agricole s'avère tout aussi propice. La valeur des exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques après neuf mois a atteint 56,3 milliards de dollars américains, se rapprochant ainsi de l'objectif annuel de 73 à 74 milliards de dollars. S'agissant des fruits et légumes, les données de la Direction générale des douanes indiquent que le volume des exportations en août a établi un record à 1,37 milliard de dollars, portant le cumul sur huit mois à environ 6,15 milliards de dollars, soit une hausse de 27,7% par rapport à la même période. Selon l'Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit), l'Australie figure parmi les principaux marchés d'exportation de fruits et légumes du pays, aux côtés de la Chine, des États-Unis, de la République de Corée et du Japon.

Du café au pamplemousse

Parmi le panier de produits déjà présents en Australie, le café ainsi que les fruits et légumes reçoivent un accueil très favorable de la part des consommateurs, tandis que le poivre, la noix de cajou et les produits aquatiques occupent une place de plus en plus marquée.

L'événement phare de l'année 2026 réside dans l'homologation du pamplemousse. Le 13 avril, à Vinh Long, la première cargaison de pamplemousses destinée à l'Australie a été officiellement annoncée, deux jours seulement après la mise à jour des conditions d'importation par les autorités australiennes. Ce parcours s'est avéré exigeant : le fruit a dû faire face à près de deux ans d'évaluation des risques phytosanitaires, exigeant l'absence totale de 19 organismes nuisibles répertoriés, la provenance de zones de culture enregistrées et un traitement par irradiation d'une dose minimale de 400 Gy.

Le pays compte plus de 100 000 hectares de pamplemoussiers pour une production annuelle de près d'un million de tonnes, mais le volume d'exportation n'atteignait qu'environ 60 millions de dollars en 2024. Fort de ce constat, le groupe Vina T&T a révisé à la hausse son objectif de croissance pour le pamplemousse cette année, le portant de 20% à 30%. Du côté de la filière, Nguyen Thanh Binh, président de Vinafruit, a indiqué que l'organisation inciterait les entreprises à adopter des technologies de pointe, à respecter scrupuleusement les normes de production et à garantir la traçabilité des produits afin d’en augmenter le volume d’exportation.

Selon les experts, l'enjeu ne réside pas seulement dans l'introduction de nouveaux produits sur ce marché, mais aussi dans la capacité à épouser les nouvelles tendances de consommation. Les aliments transformés prêts à l'emploi, les produits biologiques, les spécialités aux saveurs asiatiques ainsi que les gammes certifiées Halal présentent un potentiel particulièrement prometteur. En outre, le commerce électronique constitue un canal d'expérimentation pertinent, dans un pays où les Australiens ont dépensé 82,6 milliards d'AUD en achats en ligne en 2025, soit une progression de 14%.

Sur le plan douanier, le Vietnam et l'Australie sont tous deux parties prenantes à l'AANZFTA, au CPTPP et au RCEP. Ces accords ramènent de nombreux droits de douane à 0%, mais les entreprises doivent se conformer strictement aux règles d'origine, les douanes australiennes effectuant fréquemment des contrôles a posteriori après le dédouanement.

Cependant, l'avantage tarifaire ne constitue qu'une partie de l'équation. Nguyen Manh Hiep, représentant de la Mission économique du Vietnam en Australie, précise que le commerce de détail australien est fortement concentré autour de grandes enseignes telles que Coles et Woolworths. L'obtention de contrats directs garantit des volumes de commandes stables, mais exige que les fournisseurs répondent à de nombreuses normes en matière de prix, de conditions de paiement, de remises, de certifications de sécurité sanitaire et de responsabilité sociale. Pour les nouvelles entreprises, il recommande de s'associer à des distributeurs locaux afin d'atténuer les risques.

Au niveau technique, les entreprises doivent consulter, en concertation avec leur importateur, le système des conditions de biosécurité BICON de l'Australie afin de vérifier les permis et documents requis avant toute expédition. Une fois dédouanée, la marchandise demeure soumise aux exigences de la vente au détail, notamment l'étiquetage en anglais, la mention de la composition, l'indication des allergènes, la date de péremption ainsi que la traçabilité de l'origine.

Selon Chandler So, directeur général de GEODIS Vietnam, la logistique peut représenter 15 à 30 % du prix de vente au détail en Australie, en raison de l'immensité du territoire, de la dispersion de la population et des créneaux de livraison stricts imposés par les supermarchés. Par ailleurs, M. Sam Conroy, président de l'AusCham, souligne que le consommateur australien ne cherche pas uniquement le produit le moins cher, mais privilégie le rapport qualité-prix. Dès lors, la qualité, la praticité, la fiabilité et la régularité de l'approvisionnement constituent autant de facteurs essentiels auxquels les entreprises vietnamiennes doivent accorder une attention particulière pour réussir leur implantation sur ce marché.

Texte et photos : Truong Giang/CVN