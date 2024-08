La Thaïlande vise à attirer plus de 40 millions de visiteurs en 2025

L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) vient d'annoncer sa stratégie visant à attirer plus de 40 millions de visiteurs étrangers et à générer des recettes touristiques de 3.400 milliards de bahts (environ 113,3 milliards d'USD) en 2025.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon la directrice générale de la TAT, Thapanee Kiatphaibool, cet objectif peut être réalisé en attirant au moins 40 millions de visiteurs étrangers en Thaïlande et en encourageant 220 millions de touristes thaïlandais à voyager dans le pays. Elle a ajouté que la TAT avait demandé un budget de 6,23 milliards de bahts pour l'exercice 2025, dont 4,34 milliards de bahts pour organiser des activités.

En outre, d’ici 2025, la TAT vise à permettre aux villes de second rang de générer 25% de revenus par an en attirant des touristes très dépensiers.

La TAT proposera de nouveaux produits et attractions touristiques pour attirer les clients existants et nouveaux en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu'une capacité de vol accrue pour soutenir les voyages longue distance, a-t-elle ajouté.

Les autorités touristiques thaïlandaises prendront de nombreuses mesures pour attirer les touristes dans toute l'Asie et le Pacifique Sud, notamment en Chine, en Inde, en République de Corée, au Japon, à Taïwan (Chine), en Indonésie, au Pakistan, au Bangladesh et aux Philippines.

En outre, le pays cible également les touristes des pays voisins tels que la Malaisie, le Laos, le Cambodge et le Vietnam pour stimuler le tourisme à long terme.

Pour le tourisme intérieur, TAT lancera des campagnes promouvant l'attractivité de la Thaïlande tout au long de l'année. "Nous pensons que le tourisme intérieur peut soutenir l'économie malgré diverses crises", a-t-elle précisé.

VNA/CVN