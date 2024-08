La Bourse de Tokyo poursuit sa débandade après la chute de Wall Street

La Bourse de Tokyo était en chute libre lundi matin 5 août, ses indices passant même brièvement sous la barre des -7% dans la foulée d'une correction déjà entamée vendredi, sur fond de vives inquiétudes quant à l'économie américaine et face à la remontée du yen.

>> La Bourse de Tokyo en baisse avant la BoJ

>> La Bourse de Tokyo dévisse de 3%, déprimée par le rebond du yen

>> La Bourse de Tokyo s'effondre après la chute à Wall Street

Photo : Kyodo/VNA/CVN

L'indice vedette Nikkei, qui avait déjà dévissé de 5,8% vendredi 2 août, sombrait de 6,11% à 33.715,51 points vers 01h00 GMT et l'indice élargi Topix s'effondrait de 7,11% à 2.357,24 points.

Les Bourses chinoises ont pour leur part ouvert sans direction claire. À Hong Kong (Chine), l'indice Hang Seng reculait de 0,04% à 16.939,50 points vers 01H50 GMT.

L'indice composite de Shanghai gagnait, lui, 0,30% pour atteindre 2.914 points tandis que celui de Shenzhen grimpait de 0,59% à 1.591.09 points à la même heure.

"Les marchés asiatiques s'apprêtent à vivre une journée difficile, encore sous le choc des bouleversements sismiques survenus vendredi dernier dans le paysage financier mondial", a commenté Stephen Innes de SPI Asset Management.

"L'élément déclencheur ? Un rapport sur l'emploi américain qui a tellement manqué sa cible qu'il n'a pas seulement fait se décrocher des mâchoires, mais aussi les actions et les rendements obligataires" à Wall Street, a-t-il ajouté.

Les craintes d'une escalade des tensions au Moyen-Orient ajoutaient également à la volatilité des marchés.

Avant même des chiffres de l'emploi particulièrement inquiétants publiés vendredi 2 août aux États-Unis, la Bourse de Tokyo avait connu une journée noire, le Nikkei connaissant sa plus vertigineuse chute en points depuis 1987 et la deuxième plus forte de son histoire.

Plusieurs facteurs ont joué, comme un rapport américain préoccupant sur l'activité manufacturière en juillet et une chute des valeurs technologiques face à des doutes sur les perspectives de croissance du secteur.

"Cependant le déclencheur immédiat de cette aversion au risque semble être la hausse inattendue des taux d'intérêt" annoncée mercredi 31 août par la Banque du Japon, selon Dilin Wu, stratégiste chez Pepperstone. "Cette décision a frappé le marché boursier japonais comme un coup de tonnerre".

Les banques et Nintendo dans les abysses

Ce resserrement monétaire après des années de taux négatifs, conjugué à un ralentissement de l'économie américaine, a notamment précipité la remontée du yen, soutenue également par des interventions du gouvernement japonais sur le marché des changes.

Ce mouvement de change est néfaste pour les entreprises japonaises exportatrices qui avaient bénéficié de la chute de la devise japonaise.

"Nous pensons qu'une grande partie des bénéfices liés aux taux de change pour les exportateurs et les multinationales fortement représentées dans l'indice Nikkei 225 est derrière nous", a souligné Amir Anvarzadeh dans une note de Asymmetric Advisors.

En ce qui concerne les prochaines annonces de résultats, "les comparaisons seront probablement plus difficiles à partir du second semestre, car les bénéfices diminuent considérablement" en raison du renforcement du yen, a-t-il ajouté.

Les banques japonaises étaient particulièrement malmenées, Mitsubishi UFJ Financial Group s'affalant de 13,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) de 14,6% et Mizuho de 12,8%.

L'action Nintendo dégringolait de 11,2% après que le géant japonais du jeu vidéo a vu son bénéfice net chuter au premier trimestre, et maintenu vendredi 2 août des prévisions extrêmement conservatrices alors que sa prochaine console n'est pas attendue avant plusieurs mois.

Le dollar américain accélérait encore ses pertes, passant même brièvement sous la barre des 145 yens pour la première fois depuis janvier. Il se renforçait légèrement à 145,30 yens vers 01h30 GMT, contre 146,53 yens vendredi 2 août à 21h00 GMT.

L'euro valait 158,65 yens contre 159,87 yens en fin de semaine dernière et s'échangeait pour 1,0915 USD, contre 1,0911 USD vendredi 2 août.

Les cours du pétrole reculaient. Le baril de WTI américain perdait 0,73% à 72,98 USD et celui de Brent de la mer du Nord lâchait 0,52% à 76,41 USD vers 00h55 GMT.

AFP/VNA/CVN