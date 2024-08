La Thaïlande lance un projet de relance économique

Après des discussions avec le Premier ministre Srettha Thavisin et d'autres ministères concernés, le vice-Premier ministre et ministre du Commerce Phumtham Wechayachai a déclaré que son ministère avait été chargé par le Premier ministre de présenter le plan de relance économique de trois mois du 20 août au 20 novembre dans le but de stimuler l'économie locale en raison du retard de la mise en œuvre du programme de distribution de portefeuilles numériques.

Le gouvernement s'est engagé à faire avancer ce projet dans les trois prochains mois afin de favoriser la création d'emplois et de générer des revenus pour les communautés locales avant la mise en œuvre du programme de portefeuille numérique au quatrième trimestre, qui vise à aider les petites entreprises.

Selon Phumtham Wechayachai, pendant trois mois, les agriculteurs thaïlandais pourront vendre leurs produits dans des points de vente désignés sans aucun frais. Pendant ce temps, les consommateurs peuvent facilement accéder à ces points de vente pour acheter des produits agricoles et des aliments à des prix inférieurs. Les points de vente potentiels facilement accessibles au public comprennent les mairies, les sites touristiques, les marchés de Tong Chom et les unités mobiles Thong Fah (Drapeau bleu).

Le ministère thaïlandais de la Santé publique enverra des volontaires pour collaborer avec les communautés des zones reculées, où il n'y a pas d'unités mobiles Drapeau bleu, afin de promouvoir la vente de produits agricoles et de biens essentiels par le biais des camions Poom Puang, un service d'épicerie mobile au service de la communauté.

Phumtham Wechayachai a déclaré que grâce à la collaboration avec les secteurs public et privé, le gouvernement garantit que le projet n'aura pas d'impact négatif sur les petits magasins et que les produits agricoles ne seront pas sous-évalués.

En outre, la remise contribuera à réduire d'environ sept milliards de THB le coût de la vie et à stimuler les dépenses, stimulant ainsi l'économie pendant la période critique de fin d'année. Le projet devrait bénéficier à tous les secteurs, notamment les consommateurs, les agriculteurs et les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites.

