Les approbations d'investissement augmentent de 65% entre janvier et juillet

Le Comité d'investissements des Philippines (BOI) a déclaré vendredi 2 août avoir approuvé des investissements de 1.150 milliards de pesos philippins (environ 19,7 milliards d'USD) de janvier à juillet 2024, soit 65% de plus que les promesses enregistrées au cours de la même période en 2023.

Le BOI, agence relevant du ministère du Commerce et de l'Industrie, a indiqué que les projets approuvés comprenaient un projet solaire avec stockage d'énergie par batteries, une usine de fabrication et de transformation de biscuits, des projets de toiture photovoltaïque, etc.

Ceferino Rodolfo, sous-secrétaire au ministère du Commerce et de l'Industrie et directeur général du BOI, a précisé que l'objectif des Philippines était "d'atteindre, voire de dépasser" les 1.600 milliards de pesos philippins (environ 27,5 milliards d'USD) d'investissements approuvés cette année.

"Avec cette dynamique, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre et à dépasser cet objectif, et à stimuler le développement économique", a-t-il confirmé.

L'agence annonce que les investissements approuvés au cours des sept premiers mois de l'année créeront plus de 27.000 emplois une fois que les projets enregistrés seront pleinement opérationnels.

