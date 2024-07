La Thaïlande vise 94 milliards d'USD de revenus touristiques en 2025

Photo : VNA/CVN

Le ministre du Tourisme et des Sports, Sermsak Pongpanit, a déclaré que le pays se concentrerait sur la modernisation de la chaîne d'approvisionnement touristique pour mieux accueillir les touristes, tout en améliorant les normes de durabilité et les destinations attrayantes pour attirer les touristes.

Depuis le 15 juillet, la Thaïlande a officiellement supprimé les visas pour les citoyens de 93 pays et territoires, leur permettant de rester jusqu'à 60 jours sans visa. En outre, la Thaïlande autorise également les citoyens de 31 autres pays et territoires à obtenir des visas aux postes frontières.

Le gouverneur de l'Autorité du tourisme de Thaïlande, Thapanee Kiatphaibool, a déclaré qu'à mesure que la politique d'exemption de visa stimule le tourisme, l'Autorité du tourisme de Thaïlande continuera de faire pression pour augmenter la capacité en sièges en Thaïlande en augmentant les vols sur les routes actuelles et en ajoutant de nouvelles routes pour les vols réguliers et charters.

Il promouvra les "villes joyaux cachés" et les "charmes thaïlandais" qui correspondent aux besoins et aux préférences des touristes sur les marchés internationaux.

Elle a déclaré qu'en 2025, l'Autorité du tourisme de Thaïlande célébrerait le 50e anniversaire des relations entre la Thaïlande et la Chine avec diverses activités telles que l'offre d'incitations spéciales aux touristes chinois et l'invitation d'influenceurs et de célébrités de renommée mondiale en Thaïlande.

Avec 3,58 millions d'arrivées de touristes chinois, la Chine est devenue cette année la plus grande source de touristes pour la Thaïlande.

Selon le ministère du Tourisme et des Sports, le pays a attiré plus de 18,2 millions de touristes étrangers depuis début 2024. Il prévoit d'accueillir 36,7 millions de visiteurs étrangers cette année.

En 2019, avant la pandémie, la Thaïlande a accueilli un record de 39,9 millions d'arrivées étrangères, générant 1,91 billion de THB de revenus. Le tourisme, principal moteur de la croissance économique, représente environ 12% du PIB du pays.

