Poutine annonce des projets de connexions ferroviaires internationales directes

"Nous visons à établir une communication ferroviaire continue depuis la mer Baltique et la mer de Barents jusqu'aux rives du golfe Persique et de l'océan Indien", a déclaré M. Poutine dans un discours vidéo à l'occasion de la Journée des cheminots en Russie, qui tombe le premier dimanche du mois d'août.

"Il s'agit en effet d'une mission grandiose, et je suis certain qu'avec votre expertise, votre expérience et votre engagement en faveur des intérêts de la nation, nous y parviendrons", a ajouté M. Poutine.

Il a également présenté des projets clés, notamment la construction de lignes ferroviaires à grande vitesse qui seront intégrées au centre central des transports à Moscou, la création de couloirs logistiques internationaux et l'amélioration de la voie de transport entre Azov et la mer Noire.

"Nous devons accélérer l'expansion de l'infrastructure ferroviaire russe grâce à des mises à niveau technologiques avancées, en utilisant les dernières innovations, a déclaré M. Poutine. Notre approche doit non seulement répondre aux besoins actuels, mais aussi préparer les demandes futures, afin de garantir le progrès pour les décennies à venir".

Le président a souligné l'importance de poursuivre la modernisation du réseau ferroviaire oriental de la Russie, en particulier le chemin de fer Baïkal-Amour, le chemin de fer transsibérien et le chemin de fer latitudinal du Nord, long de 700 kilomètres, dans le district autonome de Iamalo-Nenets, qui relie les ports de l'Arctique.

Xinhua/VNA/CVN