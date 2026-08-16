La Thaïlande mise sur la technologie pour transformer les déchets en énergie

Le gouvernement thaïlandais encourage l’application des sciences, des technologies et de l’innovation dans la gestion des déchets, notamment la transformation des déchets plastiques en carburant par pyrolyse, afin de réduire les coûts énergétiques, de générer des revenus supplémentaires pour la population et d’améliorer la sécurité énergétique.

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La porte-parole adjointe du Bureau du Premier ministre thaïlandais, Phatdarasmi Thongsaluakorn, a indiqué le 16 août que le gouvernement mettait en œuvre des mesures visant à réduire le coût de la vie et à créer des revenus pour la population grâce aux sciences, aux technologies et à l’innovation. Les déchets sont ainsi considérés comme une ressource permettant de créer des emplois et des revenus pour les ménages, tout en réduisant la pression sur les systèmes de traitement et d’enfouissement.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement soutient l’exploitation des travaux de recherche du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science, de la Recherche et de l’Innovation (MHESI). Récemment, une technologie de pyrolyse a été mise en œuvre pour convertir les déchets plastiques en fioul, utilisable notamment dans les machines agricoles, les pompes à eau, les bateaux de pêche et les générateurs électriques communautaires.

Cette initiative permet de réduire les dépenses énergétiques et offre aux communautés la possibilité de créer des centres de tri ou des systèmes de rachat de déchets, générant ainsi des revenus pour les habitants, a ajouté la porte-parole adjointe.

Selon elle, face à la crise énergétique actuelle et à la hausse du coût de la vie, les solutions doivent privilégier la sécurité énergétique et la stabilité économique. Le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine pilote plus de 80 projets d'énergies alternatives à travers le pays, allant de l'installation de panneaux solaires à la transformation des déchets en carburant. Ces initiatives devraient réduire les coûts énergétiques des communautés de 20 à 40%, diminuer le volume des déchets, accroître les revenus et créer des fonds renouvelables pour les communautés à long terme.

Dans l'avenir, le gouvernement thaïlandais prévoit d'étendre à l'échelle nationale les modèles de communautés gérant elles-mêmes leurs déchets et leur énergie, en créant des liens entre organismes de recherche, établissements universitaires, autorités locales, secteur privé et réseaux communautaires. Cette approche vise à adapter la technologie au contexte spécifique de chaque zone pour apporter des avantages concrets aux résidents.

Le gouvernement entend également faire évoluer le "modèle de communauté résidentielle stable" vers des communautés fortes, autonomes sur le plan énergétique, capables de s’autogérer et de se développer durablement.

VNA/CVN