Pakistan : le bilan de l'incendie d'un centre commercial dans le Sud s'élève à 14 morts

Le bilan des victimes d'un incendie qui s'est déclaré samedi soir 17 janvier dans un centre commercial de la ville portuaire de Karachi, dans le Sud du Pakistan, s'élève désormais à 14 morts, a annoncé lundi 19 janvier la police.

>> République de Corée : plus de 250 personnes ont fui un incendie dans un bidonville de Séoul

>> Incendies au Chili : le bilan relevé à 19 morts, couvre-feu dans les localités les plus touchées

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Environ 60 personnes sont toujours portées disparues et les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, ont déclaré les autorités locales.

L'incendie a eu lieu au Gul Plaza, un centre commercial de plusieurs étages abritant plus de 1.200 magasins et situé sur la rue MA Jinnah.

Les autorités ont déclaré que la cause de l'incendie n'avait pas encore été déterminée. Les premières évaluations suggèrent qu'il pourrait avoir été déclenché par un court-circuit électrique, mais l'enquête se poursuit.

Xinhua/VNA/CVN