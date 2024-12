À Bac Liêu, un festival pour célébrer le sel et les sauniers

Photo : VNA/CVN

L’annonce a été faite par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le Comité populaire provincial de Bac Liêu, lors d’une récente conférence de presse à Hanoï.

Le festival mettra en valeur près d’une centaine de stands proposant une riche variété de produits à base de sel, ainsi que des produits issus de l’agriculture de groupe (OCOP, À chaque commune, son produit) et des équipements technologiques de pointe pour la production et le traitement du sel.

L’événement sera l’occasion de découvrir des spécialités salées régionales uniques, provenant de différentes provinces du pays, et de soutenir ainsi le développement économique des producteurs locaux.

Ce festival a pour ambition d’honorer un patrimoine ancestral, de préserver les savoir-faire traditionnels liés à la production du sel et de propulser l’industrie salinière vietnamienne vers de nouveaux sommets, en particulier à Bac Liêu, fièrement surnommée la "capitale du sel" du Vietnam.

Le festival a également pour objectif de transmettre aux jeunes générations les connaissances et les compétences nécessaires pour s’engager dans la production, le commerce et l’entrepreneuriat liés au sel, leur permettant ainsi de perpétuer un savoir-faire ancestral et de contribuer au développement de l’industrie salinière.

Pour la province de Bac Liêu, ce festival est une opportunité en or de renforcer son attractivité, de valoriser son patrimoine salinier et de stimuler son développement socio-économique.

