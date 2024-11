La Russie exportera 55 à 60 millions de tonnes de céréales durant cette saison agricole

"La récolte totale de céréales atteindra 130 millions de tonnes, dont 83 millions de tonnes de blé. Ce volume permettra à la Russie d'exporter 55 à 60 millions de tonnes de céréales pendant cette saison (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025)", a déclaré le vice-Premier ministre Dmitri Patrouchev dans une interview. Les agriculteurs russes sont confrontés à des conditions météorologiques difficiles cette année, et notamment à des dégâts causés par le gel printanier dans plusieurs régions, des sécheresses estivales et de fortes pluies pendant la saison des récoltes, a ajouté M. Patrouchev. "Grâce aux capacités technologiques avancées de notre secteur agricole, nous prévoyons une bonne récolte. Cela permettra de répondre pleinement à la demande du marché intérieur et de maintenir notre potentiel d'exportation élevé, tant pour les matières premières que pour les produits transformés", a-t-il poursuivi.

Xinhua/VNA/CVN