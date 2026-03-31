Motos électriques

Hô Chi Minh-Ville accélère le déploiement de 3.000 bornes d'échange de batteries

Les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont exhorté les entreprises à accélérer l'installation de bornes d'échange de batteries et de stations de recharge pour motos électriques, avec pour objectif de mettre en service plus de 3.000 bornes dans toute la ville avant le 20 avril.

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Photo : ND/CVN

Conformément au plan municipal, la ville doit déployer 60 stations de recharge et 3.000 bornes d'échange de batteries d'ici fin avril. Le réseau devrait ensuite s'étendre à 100 stations de recharge et 20.000 bornes d'échange d'ici la fin de l'année.

Cependant, la mise en œuvre a pris du retard. Le Service municipal de la Construction a indiqué que 762 emplacements pour 2.111 bornes d'échange de batteries ont été annoncés, tandis que 300 emplacements pour 850 bornes ont reçu une autorisation. À ce jour, les entreprises ont installé 411 bornes de recharge sur seulement 173 sites, un chiffre bien inférieur aux objectifs fixés.

En conséquence, le ministère a chargé le Centre de gestion de la circulation et des infrastructures techniques et le Centre de gestion des opérations de circulation urbaine d'examiner l'ensemble du réseau d'infrastructures de transport urbain, y compris les arrêts de bus, les trottoirs, les terrains vagues et les berges des canaux.

Ces services doivent établir une liste des emplacements appropriés pour l'installation de bornes de recharge et de boîtes d'échange de batteries et la soumettre au ministère de la Construction avant le 10 avril.

Ils sont également chargés de proposer des emplacements sur les trottoirs qui garantissent la sécurité routière et l'esthétique urbaine, tout en assurant un suivi régulier de l'installation et du fonctionnement des équipements. Toute infraction, telle que des travaux sans permis, l'expiration d'autorisations d'occupation temporaire de la chaussée ou des trottoirs, ou des activités portant atteinte à l'ordre public, à la salubrité publique ou à la sécurité routière, doit faire l'objet d'une inspection et d'un traitement immédiats.

Le Service municipal de la Construction a également demandé aux entreprises de revoir d'urgence la liste des emplacements approuvés et d'accélérer les procédures relatives à l'occupation temporaire des trottoirs, aux permis de construire et à l'installation sur site.

Les entreprises doivent s'assurer que plus de 3.000 bornes d'échange de batteries soient installées et opérationnelles dans toute la ville avant le 20 avril.

Le Service a précisé que les entreprises doivent préparer une documentation complète, conforme à la réglementation, afin d'éviter les soumissions répétées qui pourraient retarder le processus. Il a également indiqué que l'installation de bornes d'échange de batteries sur les trottoirs, sans travaux d'excavation ni de voirie, ne nécessite pas de permis de construire en vertu de la loi de 2024 relative à la circulation routière et à la sécurité.

VNA/CVN