La Thaïlande publie un livre blanc sur la défense pour 2024

Le livre blanc a donné un aperçu des demandes d'armes et d'équipements connexes, mais n'a pas inclus de détails. Selon le livre blanc, outre les drones armés et les hélicoptères d'attaque, l'armée thaïlandaise a également mentionné des chars, des véhicules blindés à roues, des hélicoptères de patrouille, des avions de transport, des systèmes de radar de défense, des systèmes de surveillance territoriale et de meilleurs équipements de renseignement et de communication. Le chef de l'armée, le général Charoenchai Hinthao, a déclaré que le livre blanc a été distribué pour aider le grand public à connaître et à comprendre les rôles de l'armée et son cadre de développement. Il a souligné que la liste des armes est basée sur les éventuels défis de sécurité d'aujourd'hui à 2027

VNA/CVN