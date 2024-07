Soudan du Sud

L'ONU prévoit de venir en aide à 2,4 millions de personnes impactées par les inondations

>> Plus de sept millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë

>> Une mission du ministère de la Police se rend auprès des élèves sud-soudanais

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a affirmé que les Nations unies et leurs partenaires soutenaient les efforts du gouvernement sud-soudanais pour se préparer à ce qui devrait être les plus graves inondations depuis 60 ans. L'OCHA a indiqué qu'elle fournirait des services sanitaires et nutritionnels, des abris et une aide alimentaire aux personnes déplacées. "Pour faire cela et pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants fuyant le conflit au Soudan, davantage de financements pour la réponse humanitaire au Soudan du Sud sont nécessaires d'urgence", a souligné le bureau. Selon l'OCHA, l'appel humanitaire de cette année en faveur du Soudan du Sud n'est financé qu'à un peu plus de 30%, soit des fonds reçus d'environ 542 millions d'USD sur près de 1,8 milliard d'USD nécessaires.

APS/VNA/CVN