Israël : quatre nouveaux décès dus à la fièvre du Nil occidental

Par ailleurs, 16 nouveaux cas ont été diagnostiqués en Israël, ce qui porte le total à un record annuel de 710 cas depuis le début du mois de mai, beaucoup plus élevé que le précédent record annuel de 425 infections enregistré en 2000. Ces derniers jours, environ 250 personnes se sont rendues à l'hôpital pour une évaluation médicale de l'amibe "mangeuse de cerveau" Naegleria fowleri et ont été testées négativement, a déclaré le ministère dans un communiqué. Ces résultats font suite la semaine dernière à l'hospitalisation d'un garçon de dix ans infecté par cette amibe rare. Une enquête épidémiologique a révélé que le garçon s'était récemment rendu dans un parc aquatique de la mer de Galilée, dans le Nord-Est d'Israël. Un homme de 26 ans, décédé de cette amibe au début du mois, s'était également rendu dans le même parc. Le ministère a donc ordonné la fermeture immédiate du parc aquatique, envoyé des échantillons d'eau pour analyse et demandé à toute personne y étant allée et ayant présenté des symptômes de se rendre immédiatement à l'hôpital.

Xinhua/VNA/CVN