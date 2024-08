La population de l'Afrique du Sud a dépassé les 63 millions d'habitants

Plus précisément, ont indiqué les estimations démographiques de mi-année publiées mardi 30 juillet par Stats SA, la population du pays a augmenté de 835.513 personnes en un an pour atteindre 63,02 millions, soit une augmentation de 1,33 % de juillet 2023 à juillet 2024. Par ailleurs, a précisé Stats SA dans un communiqué, "les données révèlent que plus de la moitié de la population est composée de femmes, soit environ 32 millions de personnes". En outre, a ajouté l'organisme, "les estimations démographiques provinciales indiquent que le Gauteng reste la province la plus peuplée avec près de 16 millions d'habitants. Le KwaZulu-Natal suit avec une population de 12,3 millions". "Ensemble, ces deux provinces représentent environ 45 % de la population totale de l'Afrique du Sud. En revanche, la province de Northern Cape est la moins peuplée, avec un peu moins de 1,4 million d'habitants", a également noté Stats SA.

APS/VNA/CVN