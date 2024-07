France : un migrant décède sur un canot surchargé dans la Manche

Un migrant est décédé dimanche 28 juillet au large des côtes françaises en tentant de gagner l'Angleterre par la mer sur une embarcation surchargée, alors que ce mois-ci trois naufrages ont déjà coûté la vie à six migrants.

La personne décédée dimanche 28 juiillet n'a pas été récupérée dans l'eau mais retrouvée inanimée dans un canot dont une partie des passagers avaient appelé à l'aide, ont expliqué les autorités françaises. La Préfecture de la Manche et de la Mer du Nord (Premar) décrit un "phénomène nouveau de personnes qui périssent en mer "non par noyade", mais en raison d'un "malaise" ou d'une "bousculade". Selon cette source, environ 75 personnes se trouvaient à bord de cette embarcation et 35 ont été secourues, dont la personne finalement décédée. Les autres personnes encore à bord ont poursuivi leur route vers l'Angleterre après avoir refusé l'assistance proposée par les secours français - ces derniers ne font pas d'intervention contrainte, en raison des risques de chute à la mer ou de blessure qui pourraient en découler.

AFP/VNA/CVN