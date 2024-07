Cambodge

L'hélicoptère militaire disparu retrouvé avec deux personnes à bord mortes

Un hélicoptère militaire cambodgien, porté disparu le 12 juillet, a été retrouvé lundi 29 juillet dans les montagnes des Cardamomes, ainsi que les corps des deux personnes qui étaient à son bord, a déclaré mardi 30 juillet le général Chhum Socheat, secrétaire d'État et porte-parole du ministère de la Défense nationale.

"À 10h30 (heure locale) le 30 juillet 2024, l'équipe de recherche des Forces armées royales cambodgiennes (FARC) a trouvé le corps du pilote Sun Phalla au pied de la montagne Yav Yai, à environ 210 mètres du site de l'accident", a annoncé le général Chhum Socheat dans un message publié sur les réseaux sociaux. Selon lui, le corps du copilote Kheng Chhaiyuth a été découvert lundi vers 17h00 (heure locale) dans l'hélicoptère écrasé. "Je suis choqué et attristé par la nouvelle de la mort des deux pilotes et je prie pour que leur âme repose en paix", a-t-il précisé. L'équipe de recherche a retrouvé l'hélicoptère disparu lundi après-midi 29 juillet sur la montagne Yav Yai, à Thmor Da, dans le district de Veal Veng de la province de Pursat, après 17 jours de recherche. Selon le ministère de la Défense nationale, l'hélicoptère avait perdu le contact avec le quartier général de l'armée de l'air alors qu'il survolait la chaîne de montagnes des Cardamomes, dans les provinces de Pursat et de Koh Kong, au cours d'un vol d'entraînement le 12 juillet, en raison du mauvais temps.

