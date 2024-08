Irlande : deux morts dans le crash d'un hélicoptère sur un bâtiment

Selon la police, les victimes sont deux hommes âgés d'une quarantaine d'années, l'un originaire d'Irlande et l'autre d'Europe de l'Est. L'accident s'est produit dans une ferme rurale près de Killucan, dans le comté de Westmeath, vers 15h30 heure locale (14h30 GMT). Les deux hommes étaient à bord de l'hélicoptère lorsque celui-ci s'est écrasé sur le bâtiment de la ferme. Ils ont été déclarés morts sur place et leurs corps ont été transportés dans un hôpital régional où des examens post-mortem auront lieu. De son côté, le Premier ministre irlandais Simon Harris a exprimé son inquiétude face à l'accident.

Xinhua/VNA/CVN