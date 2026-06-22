Constituer un personnel de sécurité répondant aux exigences de la nouvelle ère.

Dans la matinée du 22 juin, à Hanoï, l'Organisation du Parti pour la Police et le ministère de la Police ont organisé la cérémonie célébrant le 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle de l’Académie de sécurité populaire (25 juin 1946 - 25 juin 2026), en présence du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm. Le Premier ministre Lê Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, ont adressé des gerbes de fleurs de félicitations.

>> Le secrétaire général à la cérémonie marquant les 80 ans du renseignement de la Police populaire

>> 80 ans de la Force de l’état-major de la Police populaire : Tô Lâm adresse ses félicitations

>> Tô Lâm exhorte à bâtir un corps consultatif de la Police populaire moderne

Photo : VNA/CVN

S'exprimant à cette occasion, Tô Lâm a souligné que plus le pays se développe, plus les défis sécuritaires deviennent importants et plus les exigences en matière de défense de la sécurité nationale sont élevées et globales.

Cette situation confère à l’Académie une responsabilité nouvelle et particulièrement honorable. L’établissement doit s’affirmer parmi les meilleures écoles de la région et du monde dans les domaines de la recherche académique, de la formation des forces chargées de l’application de la loi et de la coopération internationale en matière de sécurité, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique entre le Vietnam et ses partenaires ainsi qu’à consolider le dispositif de sécurité à distance du pays.

Afin d’accomplir cette noble mission dans la nouvelle phase révolutionnaire, Tô Lâm a demandé à l’Académie de redéfinir son positionnement stratégique : passer du statut de principal centre de formation et de recherche scientifique de la Police populaire à celui de centre national de premier plan, de niveau international à l’horizon 2045.

Selon lui, la défense de la sécurité nationale dans la nouvelle ère ne peut plus reposer uniquement sur des méthodes traditionnelles ; elle doit s’appuyer fortement sur les avancées scientifiques et technologiques. L’intelligence artificielle et les technologies quantiques transforment profondément la nature même de la sécurité et de sa protection.

Face à ces enjeux inédits, l’Académie doit rapidement élaborer une stratégie spécifique, élargir son champ d’action et réformer en profondeur ses programmes de formation afin de répondre aux besoins en ressources humaines de sécurité de la nouvelle période révolutionnaire.

Le secrétaire général du Parti et président de l’État a également demandé à l’Académie de renforcer sa contribution à la mise en œuvre de la diplomatie à un niveau supérieur. Elle doit prendre l’initiative de proposer des idées et des mécanismes de dialogue sur la sécurité, participer à l’élaboration des normes de responsabilité applicables aux nouvelles technologies ainsi qu’à l’industrie de la sécurité.

L’Académie est également appelée à jouer un rôle moteur dans l’élaboration et le perfectionnement de la doctrine vietnamienne de défense de la sécurité nationale ; à demeurer une force d’avant-garde dans la défense des fondements idéologiques du Parti ; à promouvoir l’esprit d’indépendance, d’autonomie et d’ambition académique ; et à réaliser des percées dans la recherche scientifique afin d’enrichir la théorie et l’art de la défense de la sécurité nationale.

Ces efforts doivent permettre d’achever les fondements de la doctrine vietnamienne de sécurité nationale d’ici 2035, tout en accordant une attention particulière à l’étude des nouveaux défis sécuritaires à l’ère numérique.

Photo : VNA/CVN

S’adressant aux étudiants, Tô Lâm les a exhortés à développer une pensée aiguisée, une vision ouverte sur le monde, un esprit d’apprentissage tout au long de la vie et des capacités d’innovation, afin d’entrer avec confiance dans la nouvelle ère et de contribuer dignement à la mission de préservation de la sécurité et de l’ordre publics, tout en poursuivant les glorieuses traditions de l’Académie de la sécurité du peuple et de la Police populaire vietnamienne héroïque.

À cette occasion, le dirigeant a remis à l’Académie, pour la troisième fois, le titre de Héros des Forces armées populaires, en reconnaissance de ses réalisations particulièrement remarquables dans la garantie de la sécurité politique et de l’ordre social entre 2015 et 2025, contribuant à l’édification du socialisme et à la défense de la Patrie.

Auparavant, Tô Lâm avait procédé à l’inauguration du bâtiment administratif de l’Académie, ouvrage réalisé pour célébrer le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de l’établissement.

VNA/CVN