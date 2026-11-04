Concours de vidéos 2026

La paix à travers les yeux des jeunes : des vidéos qui émeuvent le jury

La première édition du concours de vidéos 2026, organisée par Le Courrier du Vietnam , a séduit le jury par la créativité et la qualité des productions. Réunis le 3 novembre à Hanoï, les membres du jury ont salué les messages portés par la jeunesse autour de la paix.

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Photo : CVN

Le Courrier du Vietnam franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la jeunesse francophone. Après dix éditions du concours d’écriture journalistique "Jeunes Reporters francophones", lancé en 2016 avec le soutien de la Représentation régionale Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (REPAP/OIF), le journal a inauguré en 2026 un format inédit : un concours de vidéos.

Placée sous le thème "La paix et la jeunesse", cette première édition s’inscrit dans la perspective du XXᵉ Sommet de la Francophonie, prévu les 15 et 16 novembre à Phnom Penh, au Cambodge, autour du thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ».

Lancée du 5 août au 30 septembre, cette édition a enregistré une participation remarquable : 77 vidéos envoyées par 232 candidats et groupes de candidats, issus d’établissements universitaires et de différents horizons, au Vietnam comme à l’étranger. Trois participants étrangers, originaires de la République du Congo et de Roumanie, ont également pris part au concours. Parmi les établissements les plus représentés figurent l’Université de Cần Thơ, l’Université des langues et des études internationales (ULIS) relevant de l'Université nationale de Hanoï, l’Université du commerce extérieur et l’Université de Hanoï.

À l’issue de la présélection, 20 vidéos ont été retenues pour la finale. Le 3 novembre, les membres du jury se sont réunis au siège de la rédaction du Courrier du Vietnam, à Hanoï, afin d’examiner les productions finalistes et de déterminer les lauréats. La réunion a rassemblé des représentants des ambassades, délégations, institutions francophones et universités ayant soutenu cette édition.

Photo : Hông Anh/CVN

Des productions créatives et des messages touchants

La qualité des productions finalistes a suscité des appréciations particulièrement positives de la part des membres du jury. Diversité des approches, originalité des récits, maîtrise technique et sincérité des messages figurent parmi les qualités les plus fréquemment soulignées.

Marie Chatelier, chargée de mission éducative à l’ambassade de France au Vietnam, s’est dite impressionnée par la diversité des propositions, allant du témoignage personnel aux questions mémorielles. "Nous avons été bluffés par cette diversité des propositions", a-t-elle souligné. Selon elle, les productions relient des expériences quotidiennes et individuelles à une aspiration plus large : la paix. Elle a également relevé les valeurs de partage, de respect et de solidarité, ainsi que la volonté de mieux connaître l’autre.

Pierre Du Ville, délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, partage cette appréciation positive. Il a salué la qualité et l’originalité des reportages, dont certains "s’apparentent même à de véritables films". Il a notamment félicité les candidats pour leurs efforts visant à promouvoir la langue française et à respecter la thématique imposée.

Le niveau technique, marqué par la qualité du cadrage, du montage et de la mise en scène, a également retenu l’attention de Soukaina Hadeg, conseillère à l’ambassade du Maroc au Vietnam. Elle a estimé que les productions témoignaient d’une "réelle expertise audiovisuelle" et d’un "désir manifeste" de la jeunesse de parler de paix et d’en débattre.

Photo : Hông Anh/CVN

Kaloyan Kolev, spécialiste de programme chargé de la coopération à la REPAP/OIF, a, pour sa part, mis en avant la créativité des participants et les approches innovantes adoptées pour traiter un sujet complexe. Les productions témoignent également d’un engagement citoyen et social de la jeunesse.

Phùng Thị Thanh Tú, chargée de projets du Bureau national de l’AUF-Vietnam, a souligné la diversité des sujets et la sincérité des messages. Plusieurs vidéos illustrent la paix à travers des expériences personnelles et des situations concrètes, avec des récits "touchants et engagés".

D'après Nguyễn Hồng Nga, rédactrice en chef du Courrier du Vietnam et coprésidente du jury, la qualité des 20 vidéos finalistes témoigne des efforts considérables des candidats. Certaines productions ont même ému les membres du jury par les histoires racontées par de jeunes générations nées et ayant grandi dans la paix.

Pour sa part, Đoàn Thị Y Vi, rédactrice en chef adjointe du journal, s’est félicitée de la participation active et nombreuse des étudiants issus d’universités de toutes les régions du Vietnam à cette première édition. « Le concours vidéo a suscité un vif intérêt auprès des jeunes », a-t-elle souligné. Elle a également salué la qualité des reportages réalisés sur le terrain par les journalistes amateurs, la pertinence de leurs interviews, directement liées au thème du concours, ainsi que les séquences mettant en lumière la richesse de la diversité culturelle locale et les scènes empreintes de sérénité de la vie quotidienne.

La paix, une aspiration universelle exprimée par la jeunesse

Le choix du thème "La paix et la jeunesse" a également été salué par les membres du jury. À l’approche du XXe Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, cette thématique offre aux jeunes l’occasion de faire entendre leurs réflexions sur une valeur fondamentale de la Francophonie.

Kaloyan Kolev a rappelé que la paix constitue une valeur fondatrice de l’OIF depuis sa création en 1970. "La paix est pour nous un idéal à préserver, mais aussi à construire et à maintenir", a-t-il affirmé. Face aux difficultés croissantes du contexte international, il a exprimé l’espoir que les jeunes francophones continuent à s’engager en faveur de la paix.

Les productions finalistes montrent que cette aspiration ne se limite pas à une réflexion abstraite. Les jeunes abordent la paix à travers la mémoire historique, la transmission entre générations, le dialogue interculturel, la tolérance et la lutte contre les discriminations. Phùng Thị Thanh Tú a notamment relevé que "la paix ne se résume pas à l’absence de guerre, mais se construit également au quotidien".

Pierre Du Ville a, de son côté, apprécié les témoignages mettant en lumière "le respect et la reconnaissance envers les parents et grands-parents ayant vécu des périodes de guerre et de conflits". Ces récits permettent aux jeunes d’apprécier davantage la vie dans un monde apaisé et de mieux comprendre "les cicatrices" laissées par l’histoire.

Photo : Hông Anh/CVN

À quelques jours du Sommet de Phnom Penh, Kaloyan Kolev espère que les voix des 20 finalistes seront entendues au-delà du Vietnam, en Asie-Pacifique et dans le monde. Les idées portées par leurs vidéos méritent, selon lui, d’être connues et partagées à cette occasion.

Un nouveau format pour libérer la créativité

Le passage de l’écriture journalistique à la vidéo constitue l’une des principales innovations de cette édition 2026. Après dix années consacrées à la production écrite, Le Courrier du Vietnam a souhaité renouveler son concours, tout en conservant son ambition de valoriser la langue française et les compétences des jeunes francophones.

Pour Pierre Du Ville, cette évolution était nécessaire afin d’attirer de nouveaux candidats et de toucher un public plus large. La vidéo représente aujourd'hui un mode de communication particulièrement adapté aux habitudes des jeunes, davantage tournés vers les contenus audiovisuels et les réseaux sociaux.

Marie Chatelier considère également ce changement comme une véritable opportunité. Le format vidéo permet aux participants de s’exprimer directement face à la caméra, de partager leurs idées et de laisser libre cours à leur imagination. Il favorise ainsi une expression plus spontanée et une créativité enrichie par les compétences techniques.

Photo : Hông Anh/CVN

Phùng Thị Thanh Tú estime que cette nouvelle formule offre une liberté d’expression supplémentaire aux jeunes.

Phạm Minh Hoàng, professeur de français à l’Université Phenikaa, partage cette appréciation. Il souligne l’intérêt du format audiovisuel, qui permet de valoriser les réflexions des candidats tout en leur donnant la possibilité de transmettre des émotions et des messages à travers l’image et le son.

Pour Kaloyan Kolev, l’innovation répond également à la volonté d’encourager les jeunes à pratiquer le français aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, tout en mobilisant leurs compétences audiovisuelles. Cette évolution ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le concours et la promotion de la Francophonie.

Au terme des délibérations, le jury a décidé d’attribuer 14 prix, comprenant un Premier Prix, un Deuxième Prix, un Troisième Prix, deux Prix d’encouragement ainsi que plusieurs mentions spéciales décernées par des ambassades, délégations et établissements francophones, entreprises et associations.

Les lauréats seront dévoilés lors d’une cérémonie de remise des prix qui promet de belles surprises, le 3 décembre prochain.

Texte et photos : Hông Anh/CVN