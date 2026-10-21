MT180 Asie-Pacifique 2026 : la chirurgie cardiaque pédiatrique vietnamienne à l’honneur

La finale régionale Asie-Pacifique du concours "Ma thèse en 180 secondes", organisée en ligne le 21 octobre par l’Agence universitaire de la Francophonie, a récompensé trois jeunes chercheurs, dont deux Vietnamiens.

>> "Ma thèse en 180 secondes" : 12 jeunes chercheurs d’Asie-Pacifique en finale régionale le 21 octobre

Quatorze ans après sa création au Québec, le concours "Ma thèse en 180 secondes" (MT180) met en lumière la capacité des doctorants à rendre leurs travaux scientifiques accessibles en français, en trois minutes chrono.

En ouverture de la cérémonie, Nicolas Mainetti, directeur régional Asie-Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), a rappelé la portée de ce format virtuel : "C’est un défi de plus pour nos candidats, qui doivent convaincre à travers un écran. Mais ce format réduit l’empreinte carbone et réunit des personnes séparées par plusieurs milliers de kilomètres. Savoir expliquer sa recherche, c’est la rendre utile : permettre à une découverte de sortir du laboratoire, de convaincre un financeur ou d'éclairer une décision publique. Et le faire en français, c’est montrer que le français reste une langue de science vivante en Asie-Pacifique".

Un jury d’exception et des prix offerts par les partenaires institutionnels

Les prestations des douze candidats ont été évaluées avec attention et bienveillance par un jury d’exception représentant les mondes universitaire, scientifique et culturel. Ce jury était composé de quatre personnalités éminentes de la Francophonie en Asie-Pacifique : Trân Van Công - responsable du Centre régional francophone pour l’Asie et le Pacifique (CREFAP) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en tant que Président du jury, Nicolas Mainetti - directeur régional de l’AUF-Asie-Pacifique, Pierre Du Ville - délégué général de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Hanoï, Denis Fourmeau - attaché de coopération scientifique et universitaire à l’Ambassade de France au Vietnam.

Ce jury a évalué chaque intervention selon trois critères rigoureux : le talent d’orateur et l’implication, la qualité de la vulgarisation scientifique et la structuration de l’exposé.

Il convient de souligner que les prix décernés lors de cette édition sont généreusement offerts par de fidèles partenaires : l’OIF et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam. Leur soutien indéfectible confère à ce concours une reconnaissance institutionnelle concrète.

Le Vietnam à l’honneur avec deux lauréats

Le Vietnamien Trân Quang Vinh, de l’Université de médecine de Hanoï, a remporté le premier prix, doté de 450 euros, grâce à sa présentation consacrée à la chirurgie cardiaque pédiatrique. Sa thèse porte sur les résultats de la réparation complète de l’atrésie pulmonaire à septum ouvert à l’aide d’un conduit valvé à l’Hôpital national des enfants du Vietnam. Pour rendre son sujet accessible au grand public, il a choisi le titre évocateur "Construire des ponts pour les petits cœurs".

Le deuxième prix, d’une valeur de 300 euros, est revenu à la doctorante mongole Tsetsegbayar Bayarmagnai, de l’Université nationale de Mongolie. Ses recherches portent sur les tendances et les perspectives de la coopération francophone en Asie-Pacifique.

Le troisième prix a été attribué à Bùi Thi Huong Thao, également de l’Université de médecine de Hanoï. Sa thèse étudie la toxicité et les effets anti-âge cutané d’un extrait de la fougère Microlepia speluncae. Elle a présenté ses travaux sous le titre "Temps, fougère et moi".

Trois minutes pour rendre la science accessible

Cette deuxième édition de la finale régionale a réuni douze doctorants et jeunes docteurs issus d’établissements universitaires de sept pays : Chine, République de Corée, Inde, Japon, Mongolie, Singapour et Vietnam. Tous avaient le même défi : présenter leur sujet de recherche en français, en 180 secondes, à l’aide d’une seule diapositive facultative et devant un public non spécialiste.

"MT180 montre que la recherche francophone en Asie-Pacifique est bien vivante, et qu’elle sait parler à tous. Ces douze jeunes chercheurs prouvent qu’on peut être à la fois rigoureux et captivant, en français", s'est félicité Nicolas Mainetti.

Les travaux présentés couvraient des domaines variés, de l’intelligence artificielle dans l’apprentissage du français aux robots d’assistance conçus avec des personnes aveugles ou malvoyantes, en passant par la réduction électrochimique du dioxyde de carbone, les greffes de cornée et le tourisme lent chez la génération Z vietnamienne.

Les prestations ont été évaluées par un jury de quatre personnalités de la Francophonie en Asie-Pacifique, selon trois critères : le talent d’orateur et l’implication, la qualité de la vulgarisation scientifique et la structuration de l’exposé.

Au-delà de la maîtrise du sujet, l’exercice exigeait des candidats de sélectionner les informations essentielles, de trouver les mots justes et de capter l’attention du public sans sacrifier la rigueur scientifique.

Les trois lauréats du jury pourront également prétendre à une place en finale internationale, prévue en ligne à la mi-décembre 2026. Leurs prestations seront alors soumises à un jury d’experts du Conseil scientifique de l’AUF.

Né au Québec en 2012 à l’initiative de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), sur le modèle du concours "Three Minute Thesis" de l’Université du Queensland, MT180 contribue à promouvoir la recherche scientifique francophone tout en encourageant les jeunes chercheurs à partager leurs travaux avec le grand public.

Mai Quynh/CVN