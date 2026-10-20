"Ma thèse en 180 secondes" : 12 jeunes chercheurs d’Asie-Pacifique en finale régionale le 21 octobre

La finale régionale du concours "Ma thèse en 180 secondes", organisée par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), mettra à l’honneur la recherche francophone en Asie-Pacifique le 21 octobre.

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Photo : AUF/CVN

Le 21 octobre, douze doctorantes, doctorants et jeunes docteurs inscrits dans des universités de sept pays (Chine, République de Corée, Inde, Japon, Mongolie, Singapour et Vietnam) disputeront en ligne la finale régionale du concours "Ma thèse en 180 secondes" (MT180), organisée par la Direction régionale Asie Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Leur défi : présenter leurs travaux de recherche en français, en 180 secondes et avec une seule diapositive, devant un public non spécialiste.

Des années de recherche, trois minutes pour convaincre : c’est la règle, aussi simple qu’exigeante, de MT180. Au signal sonore, la présentation s’arrête, qu’elle soit achevée ou non. Chaque finaliste doit rendre son sujet clair, vivant et accessible, sans rien céder sur la rigueur scientifique.

Les sujets en lice couvrent un large spectre : des robots d’assistance conçus avec des personnes aveugles ou malvoyantes, des catalyseurs pour transformer le dioxyde de carbone, les greffes de cornée, la chirurgie cardiaque de l’enfant, les origines de la riziculture en Asie du Sud-Est à l’âge du fer, le tourisme lent chez la génération Z, l’intelligence artificielle dans l’enseignement du français, ou encore la ville dans les romans d’Alain Mabanckou.

Un jury composé de quatre personnalités de la Francophonie en Asie-Pacifique évaluera chaque prestation selon trois critères : le talent d’orateur et l’implication, la qualité de la vulgarisation, la structuration de l’exposé. Il désignera trois lauréats. Les spectateurs, invités à voter en ligne pendant les délibérations, décerneront de leur côté le prix du public.

Les prix sont offerts par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et la Délégation générale Wallonie Bruxelles au Vietnam. Les trois lauréats du jury pourront en outre prétendre à une place en finale internationale, prévue en ligne à la mi-décembre 2026 : leurs prestations seront soumises à un jury d’experts du Conseil scientifique de l’AUF.

"MT180 montre que la recherche francophone en Asie-Pacifique est bien vivante, et qu’elle sait parler à tous. Ces douze jeunes chercheurs prouvent qu’on peut être à la fois rigoureux et captivant, en français", souligne Nicolas Mainetti, directeur régional Asie-Pacifique de l’AUF.

Né au Québec en 2012 à l’initiative de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), sur le modèle du concours "Three Minute Thesis" de l’Université du Queensland, MT180 réunit aujourd’hui des finales dans l’ensemble de l’espace francophone. La région Asie-Pacifique a fait le choix d’une finale régionale unique, ouverte aux candidats de tous ses pays, dont c’est la deuxième édition.

Hông Anh-AUF/CVN

Informations pratiques :

Format : En ligne, accès libre et gratuit

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