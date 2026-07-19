Là où les sommets plongent dans l’azur

La Une du numéro 28 mettait en avant les richesses de Gia Lai, deuxième plus vaste province du Vietnam. Depuis sa fusion avec sa voisine côtière de Bình Đinh il y a un an, ce territoire reliant montagnes sauvages et littoral préservé s’impose comme une destination phare. C’est dans ce cadre qu’il accueille pour la première fois l’Année nationale du tourisme 2026, sous le slogan évocateur : “Les montagnes embrassent la mer”.

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Le programme, fort de 244 événements culturels, sportifs et touristiques, illustre la diversité géographique et patrimoniale de la région. L’objectif est ambitieux : attirer plus de 15 millions de visiteurs cette année, en valorisant à la fois nature, histoire et traditions locales.

La couverture présentait plusieurs attraits emblématiques. À droite, la ville côtière de Quy Nhon, réputée pour ses eaux cristallines et ses dunes blondes, souvent surnommée “les Maldives du Vietnam”. Elle conserve aussi des vestiges de la civilisation Champa, dont les célèbres tours jumelles, témoins d’une architecture singulière et fascinante.

Autre image marquante : les arts martiaux traditionnels de Bình Đinh, hérités de la période de Tây Son au XVIIIe siècle. Cette pratique, aujourd’hui inscrite au patrimoine culturel immatériel national, incarne un héritage vivant et profondément identitaire. En bas à gauche, des musiciens issus de minorités ethniques jouaient des gongs, rappelant l’association fréquente entre musique et arts martiaux dans les traditions locales. Le musée Quang Trung, situé dans le district de Tây Son, propose d’ailleurs des démonstrations de tambours de guerre et de techniques martiales assurées par des maîtres reconnus.

Cette Une invitait à prolonger la découverte sur le terrain. En été, Gia Lai bénéficie d’un climat sec et ensoleillé jusqu’en septembre, propice aux explorations et aux séjours prolongés. Parmi les lieux incontournables figure Cù Lao Xanh, île paisible dotée d’un phare historique et de récifs coralliens préservés. Un hamac suffit pour savourer ce décor idyllique, véritable invitation au repos et à la contemplation.

Ainsi, entre montagnes majestueuses, littoral enchanteur, héritage culturel et traditions vivantes, la nouvelle province de Gia Lai offre une mosaïque de paysages et d’expériences. L’Année nationale du tourisme 2026 devient l’occasion de révéler au grand public la richesse de ce territoire où nature et culture se rencontrent harmonieusement.

Hervé Fayet/CVN