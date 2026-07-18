Le marché vietnamien des capitaux à l’heure des grandes réformes

Reclassement boursier, ouverture accrue aux investisseurs étrangers, modernisation du cadre juridique et montée en gamme des infrastructures financières : quatre experts analysent les conditions à réunir pour faire du marché des capitaux un levier majeur de la croissance.

>> Investissements, réformes et infrastructures : moteurs de croissance

>> Le Vietnam vise un marché des capitaux robuste avec des transformations majeures

>> Renforcer la coopération financière et accroître les flux de capitaux vers le VIFC-HCMC

Photo : VNA/CVN

La perspective d’un reclassement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell dans la catégorie des marchés émergents secondaires, associée à l’ambition de répondre à terme aux critères de classement de MSCI (Morgan Stanley Capital International), marque l’ouverture d’une nouvelle étape dans l’évolution du marché des capitaux du pays. Derrière les attentes liées à l’arrivée potentielle de dizaines de milliards de dollars de capitaux étrangers se dessine un vaste programme de réformes: politiques publiques, cadre réglementaire, qualité des actifs cotés et environnement d’investissement. Les analyses de responsables publics et d’experts présentées ci-dessous offrent un éclairage sur les transformations indispensables pour faire du marché des capitaux vietnamien un canal moderne, transparent et compétitif de mobilisation des ressources financières.

Le prochain objectif : le reclassement par MSCI

Photo : VNA/CVN

Après avoir obtenu le reclassement par FTSE Russell parmi les marchés émergents secondaires, le Vietnam vise désormais une nouvelle étape : accéder au statut de marché émergent selon les critères de MSCI. Cet objectif ne repose pas uniquement sur la taille ou la liquidité du marché, mais surtout sur son niveau d’accessibilité pour les investisseurs étrangers, conformément aux standards internationaux.

Pour y parvenir, le pays doit poursuivre la modernisation de ses infrastructures financières et engager des réformes de fond concernant le régime de change ainsi que les plafonds de participation des investisseurs étrangers au capital des entreprises. Ces éléments figurent parmi les principaux critères évalués par les agences internationales de classement.

Les autorités accélèrent actuellement les réformes afin de bâtir un environnement d’investissement plus transparent, plus ouvert et davantage aligné sur les pratiques mondiales. Au-delà du reclassement, ces évolutions renforceront la compétitivité de l’économie vietnamienne et sa capacité à mobiliser les ressources financières nécessaires à une croissance durable.

Un cadre juridique solide, fondement du développement

Photo : CTV/CVN

Le développement durable du marché boursier repose avant tout sur le perfectionnement du cadre juridique. La Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam (SSC) prépare actuellement un projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières autour de trois axes majeurs : simplifier les conditions d’investissement et les procédures administratives ; établir une base juridique adaptée aux nouveaux modèles de la finance internationale ; et actualiser les règles applicables aux transactions électroniques, aux sociétés de bourse et aux fonds d’investissement.

En parallèle, les autorités poursuivent leurs efforts pour améliorer la qualité des titres cotés, renforcer la surveillance du marché, sanctionner les infractions, garantir le bon déroulement des opérations et protéger les droits des investisseurs.

Ce projet de loi devrait être soumis à l’Assemblée nationale lors de sa session d’octobre 2026. Il posera ainsi les fondements juridiques indispensables à une nouvelle phase de développement du marché national des capitaux, en consolidant sa transparence et sa compétitivité.

Des politiques attractives pour retenir les capitaux étrangers

Photo : VNA/CVN

Le reclassement du marché devra s’accompagner de politiques capables d’attirer et de retenir durablement les investissements étrangers de portefeuille. Parmi les mesures prioritaires figure l’incitation des entreprises à capitaux étrangers à réinvestir leurs bénéfices au Vietnam plutôt que de les rapatrier, notamment grâce à une politique adaptée concernant la rémunération des dépôts en dollars américains.

Il s’agit également d’assouplir les plafonds de participation étrangère dans les entreprises qui ne relèvent pas des secteurs stratégiques liés à la sécurité nationale, afin de renforcer l’attractivité du marché auprès des investisseurs internationaux.

Par ailleurs, le développement des investisseurs institutionnels nationaux demeure indispensable. Leur montée en puissance constitue un facteur essentiel de stabilité, permettant de réduire la dépendance aux capitaux à court terme et de renforcer la résilience du marché face aux chocs extérieurs.

L’ensemble de ces réformes donnerait un nouvel élan au marché des capitaux du Vietnam dans un contexte d’intégration financière internationale croissante, en consolidant sa capacité à mobiliser des ressources durables et compétitives.

Préparer l’arrivée des grands flux

de capitaux internationaux

Photo : VNA/CVN

De nombreux fonds d’investissement internationaux, représentant plusieurs centaines de milliards de dollars d’actifs, suivent avec attention les réformes engagées au Vietnam et se déclarent prêts à investir dès que les conditions requises seront réunies.

L’une des priorités consiste à obtenir une notation souveraine de catégorie Investment Grade auprès des grandes agences internationales telles que S&P, Moody’s ou Fitch. Une telle reconnaissance est indispensable pour permettre à de nombreux investisseurs institutionnels mondiaux d’allouer des capitaux au Vietnam.

Il importe également de mettre rapidement en service le futur Centre financier international, appelé à devenir une plateforme majeure d’attraction des flux financiers transfrontaliers et de développement des services financiers à haute valeur ajoutée.

Une accélération de l’actionnarisation des entreprises publiques et des introductions en Bourse est nécessaire, afin d’élargir la taille du marché et d’améliorer la qualité des actifs disponibles.

Une fois ces conditions réunies, le marché des capitaux vietnamien disposera d’un potentiel considérable pour accroître son envergure et renforcer sa place sur la scène financière internationale.

Xuân Lôc/CVN



