XIVe Congrès du Parti

Une nouvelle ère de développement pour le Vietnam, selon une universitaire américaine

En marge du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), la Professeure Nguyên Thi Liên Hang, directrice du Weatherhead East Asian Institute de l’Université Columbia (États-Unis), a livré une analyse approfondie sur le rôle dirigeant du Parti et la portée stratégique de cet événement pour l’avenir du pays.

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’information (VNA) à New York, la Professeure Liên Hang, historienne spécialiste du Vietnam, a estimé que le pays entrait dans une phase historique importante, marquée par un leadership efficace et novateur du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Selon elle, la fusion des unités administratives au niveau provincial, visant à mettre en place un système politique rationalisé, allégé et plus efficace, conjuguée à la réforme de l’appareil administratif et à des objectifs de développement ambitieux - tels que la poursuite d’un taux de croissance annuel moyen du PIB d’au moins 10% sur la période 2026-2030 - a jeté les bases permettant au XIVe Congrès de devenir l’un des plus importants de l’histoire.

Sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le pays est pleinement en mesure d’atteindre l’objectif de devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire élevé, avant de concrétiser, à l’horizon 2045, la vision d’un Vietnam développé à revenu élevé, pacifique, indépendant, démocratique, prospère et heureux, avançant résolument sur la voie du socialisme.

Évoquant les transformations de l'année écoulée, l'universitaire a qualifié ces avancées de véritable "miracle vietnamien", exprimant le souhait que cette dynamique se poursuive tout au long du siècle. Elle a également affirmé la disponibilité de l’Institut Weatherhead à accompagner le Vietnam dans le cadre de l’Initiative Vietnam global de l’Université Columbia.

La Professeure Nguyên Thi Liên Hang a souligné l’importance particulière du XIVe Congrès, attendu comme un rendez-vous majeur mettant l’accent sur la science et la technologie, l’innovation ainsi que la gestion durable des ressources, considérées comme des piliers essentiels du développement futur.

Elle a enfin salué plusieurs résolutions clés récemment adoptées par le Bureau politique, les considérant comme des fondements solides ouvrant la voie à une nouvelle ère de développement pour le Vietnam.

VNA/CVN