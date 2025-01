Football : les Vietnamiens en force pour la finale de l'ASEAN Cup

Le match retour de la finale de l'ASEAN Cup entre le Vietnam et la Thaïlande, prévu le 5 janvier au soir à Bangkok, a suscité un engouement sans précédent pour les circuits combinant football et tourisme en Thaïlande.

>> ASEAN Cup 2024 : le Vietnam fait un match nul aux Philippines

>> ASEAN Cup 2024 : le Vietnam se qualifie pour la finale

>> Football : le Vietnam bat la Thaïlande lors du match aller de la finale de l’ASEAN Cup

Photo : VNA/CVN

Malgré les tarifs élevés des séjours de deux ou trois jours en Thaïlande et la hausse des prix des billets d'avion, l'engouement des supporters vietnamiens a été tel que nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement pour assister au match et encourager leur équipe nationale, motivés par l'espoir de voir leur pays remporter le titre.Les prix des billets d'avion pour les liaisons Vietnam - Thaïlande varient selon les compagnies.

Pour les dates du 4 au 6 janvier, Vietjet Air propose des vols Hanoï - Thaïlande à partir de 13 millions de dôngs. Les autres compagnies comme Thai Airways, Vietnam Airlines et Vietravel Airlines affichent des tarifs compris entre 7,5 et 10,5 millions de dôngs par billet.

Sur le site https://fiditour.com, ces derniers jours, des informations ont été publiées en permanence faisant la promotion d'un circuit en Thaïlande de deux jours et une nuit au prix de 11,99 millions de dôngs/personne. Ce forfait inclut le vol aller-retour avec Vietjet Air, l'hébergement en hôtel 4 étoiles, une assurance voyage, un billet pour le match retour et les repas.

Face à cet engouement, de nombreuses agences de voyages ont rapidement mis en place des séjours de trois ou quatre jours au prix de 14 millions de dôngs, incluant vol aller-retour, billet pour le match retour... Une opportunité unique de vivre l'événement sportif de l'année.

Pour un budget serré, des forfaits à partir de 9,9 millions de dôngs incluent le vol, l'hébergement et un billet pour le match.

Cao Tuân Viêt, habitant de l'arrondissement de Dông Da à Hanoï, ne cache pas sa joie d'avoir acquis un séjour de trois jours et deux nuits en Thaïlande. Pour lui, assister à un match entre le Vietnam et la Thaïlande est une expérience unique et inoubliable, même si cela représente un certain coût.

Le match retour de la finale de l'ASEAN Cup entre le Vietnam et la Thaïlande se jouera le 5 janvier au soir au stade Rajamangala de Bangkok. Après la victoire 2-1 des Vietnamiens lors du match aller, les Thaïlandais sont plus que jamais déterminés à renverser la vapeur.

Les deux buts de Nguyên Xuân Son avaient alors mis le feu au stade de Viêt Tri. Ce match s'annonce palpitant !

Le Vietnam et la Thaïlande se sont déjà affrontés à plusieurs reprises en finale lors de ce grand tournoi de football d’Asie du Sud-Est. Le Vietnam, fort de ses deux titres en 2008 et 2018, vise un triplé historique.

VNA/CVN