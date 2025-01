Plus de 10.000 coureurs au marathon de Hô Chi Minh-Ville

Le 12 e marathon de Hô Chi Minh-Ville a eu lieu le 12 janvier, rassemblant plus de 10.000 participants, dont des athlètes de 66 pays et territoires.

>> Plus de 9.000 coureurs participent au Marathon international du patrimoine de Cân Tho

>> Viettel Marathon 2024 diffuse l’esprit sportif dans les trois pays indochinois

>> Nguyên Thi Oanh continue à battre des records au semi-marathon international du Vietnam 2025

Photo : HCM-V/CVN

Le 12e marathon de Hô Chi Minh-Ville a eu lieu le 12 janvier, rassemblant plus de 10.000 participants, dont des athlètes de 66 pays et territoires. Cet événement a marqué le début des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (1975-2025) ainsi que des festivités du Nouvel An lunaire 2025.

Les courses principales incluaient des distances de 10 km, 21 km et 42 km.

L'événement a également mis en lumière la croissance du tourisme sportif, attirant de nombreux étrangers à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Nguyên Nam Nhân, directeur adjoint du Service municipal de la culture et des sports, cette tendance est en passe de devenir un levier stratégique pour promouvoir le tourisme international dans la mégapole du Sud.

VNA/CVN