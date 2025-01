En battant la Thaïlande, le Vietnam remporte l'ASEAN Cup 2024

Photo : VNA/CVN

C'est la troisième fois que le Vietnam remporte le titre de champion de ce tournoi, après les éditions de 2008 et de 2018.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Lors du match retour, Tuân Hai et Hai Long ont chacun marqué un but, en plus du but contre son camp de Pansa Hemviboon.

Photo: VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

La Thaïlande a marqué deux buts à longue distance, dont le but controversé de Supachok.

VNA/CVN