Plus de 10.000 athlètes au marathon de Hô-Chi-Minh-Ville 2025

Le 12 janvier, le 12ᵉ marathon de Hô Chi Minh-Ville 2025 s’est déroulé avec les points de départ et d’arrivée situés rue Lê Duân, devant le Palais de l’Indépendance. L’événement a rassemblé plus de 10.000 athlètes venus du Vietnam et de 66 pays et territoires, marquant une augmentation de 18% du nombre de participants internationaux par rapport à l’édition 2024.

>> Nguyên Thi Oanh continue à battre des records au semi-marathon international du Vietnam 2025

Organisé par le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec la Fédération d’athlétisme de la ville et d’autres partenaires, ce marathon ouvre une série d’activités célébrant le 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975/30 avril 2025). Il marque également le début des festivités pour accueillir le printemps de l’Année du Serpent 2025.

Les athlètes se sont affrontés sur trois distances principales : 10 km, 21 km et 42 km. Cette édition a enregistré une hausse significative des inscriptions sur les distances de 42 km et 21 km. Le parcours traversait plusieurs rues emblématiques de Hô Chi Minh-Ville, telles que Lê Duân, Tôn Duc Thang, Nguyên Huê, Vo Van Kiêt, ainsi que des ponts symboliques comme ceux de Thu Thiêm, Ba Son et Thoi Dai.

Sur la distance de 42 km, chez les hommes c’est le polonais Adriann Bednarek qui a signé le meilleur temps avec 2h30'58", tandis que la vietnamienne Nguyên Thi Thuy Van a remporté la complétion chez les femmes avec un temps de 3h00'17". Sur le 21km, Truong Tri Tâm s’est imposé en 1h10'25" chez les hommes et chez les femmes c’est Lê Thi Yên Nhu qui a signé le meilleur chrono en 1h19'42". Enfin, sur la plus petite distance, le 10 km, Nguyên Van Khang a terminé en 33'27" tandis que sa compatriote Pham Thi Thuy Hanh a réalisé un temps de 39'24".

Nguyên Nam Nhân, directeur adjoint du département de la Culture et des Sports de Hô Chi Minh-Ville, a souligné : "Organisé en début d’année, ce marathon a attiré de nombreux visiteurs internationaux, contribuant au développement du tourisme sportif. Bien que maintenir la ligne de départ et d’arrivée au cœur du premier arondissement exige des efforts considérables en matière d’organisation, cela offre une expérience inoubliable aux athlètes, qu’ils soient vietnamiens ou étrangers".

Texte et photos : Minh Thu/CVN