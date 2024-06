Plus de 600 athlètes participent à la compétition de natation de Ly Son

Photo: VNA/CVN

C’est la deuxième fois que l’événement est organisé dans le cadre d’une série d’événements culturels et sportifs visant à stimuler le tourisme dans le district insulaire de Ly Son.

Les athlètes ont concouru sur trois distances, à savoir 5 km, 2 km et 1 km. Quelque 350 nageurs ont participé à l’épreuve de 5 km qui a débuté à la porte Tò Vò sur l'île Lớn (Grande) et s’est terminée sur l'île Bé (Petite).

Ngô Minh Chiên et Lê Thi Nhu Quynh, du pays hôte, le Vietnam, ont remporté respectivement les catégories masculine et féminine du 5 km.

Vo Tri Trung et Nguyên Thi Nhât Lam ont été les vainqueurs des épreuves de 2 km hommes et femmes, tandis que Dang Ngoc Tiên et Lê Thi Loan, tous vietnamiens, ont dominé les catégories hommes et femmes 1 km.

Selon la présidente du Comité populaire du district de Ly Son, Pham Thi Huong, en préparation de la compétition, l’administration locale a demandé aux divisions et aux agences d’examiner les établissements d’hébergement et de travailler avec les ports fluviaux intérieurs et les agences compétentes pour assurer la sécurité des athlètes et des touristes.

VNA/CVN