Les supporters à travers tout le pays célèbrent la victoire du Vietnam au Championnat de l'ASEAN 2024

À plus de minuit, le 6 janvier, dans de nombreuses grandes villes, les gens étaient encore dans les rues, célébrant la victoire de l'équipe du Vietnam face à celle de la Thaïlande.

Le soir du 5 janvier, les rues du pays étaient envahies de drapeaux rouges de la Patrie après la victoire éclatante du Vietnam sur la Thaïlande (3-2) au Rajamangala, remportant ainsi le titre du Championnat de l'ASEAN 2024.

À Hô Chi Minh-Ville, Trân Minh Tu (30 ans, résident de Thu Duc) a déclaré qu'il se sentait très heureux et que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti une telle émotion.

"Ce moment me fait me sentir tellement bien, si fier. Ce soir, je vais célébrer pleinement cette victoire de l'équipe du Vietnam contre l'équipe de Thaïlande", a-t-il partagé avec enthousiasme.

À Dà Nang, les rues étaient bondées, avec une multitude de véhicules se dirigeant vers la zone du pont du Dragon. Plus la nuit avançait, plus la circulation devenait dense, les véhicules avançant à peine. Pourtant, les gens restaient très disciplinés aux carrefours. Les habitants des deux côtés de la rue participaient également à l'ambiance, l’accompagnant de bruit de casseroles et de tambours.

À Hanoi, des dizaines de milliers d'habitants ont envahi les rues avec des drapeaux rouges étoilés pour célébrer la victoire du Vietnam au Championnat de l'ASEAN 2024.

Sur les rues Tràng Tiên et Ly Thai Tô à Hanoï, des milliers de personnes sont arrivées, brandissant des drapeaux du pays. De nombreux touristes étrangers semblaient fascinés par la scène, filmant l'effervescence avec leurs téléphones.

Vers 22h00, la police a bloqué certaines rues pour limiter l'afflux de personnes se dirigeant vers le lac Hoàn Kiêm.

Dans la ville de Cân Tho, sitôt le coup de sifflet final donné, un grand nombre d'habitants des rues environnantes se sont dirigés vers les rues du 30 avril et du 3 février (arrondissement de Ninh Kiêu) pour rejoindre le centre-ville. Le long des deux côtés des rues, des personnes de tous âges frappaient des casseroles et des poêles, et soufflaient dans des trompettes bruyantes, accompagnant la foule qui célébrait dans les rues.

Le nombre de personnes dans les rues a pu atteindre plusieurs dizaines de milliers, mais aux carrefours et intersections, les supporters respectaient scrupuleusement les feux de signalisation.

Vers 23 heures, la rue du 30 avril menant au centre-ville à partir de la rue Nguyên Van Linh (sur environ 4 km), était complètement bondée, et les véhicules continuaient d'affluer depuis les autres rues.

À My Tho, dans la province de Tiền Giang, des milliers de personnes sont sorties dans les rues après le match, provoquant un embouteillage sur les rues Ly Thuong Kiêt, Nam Ky Khoi Nghia et Hùng Vuong. Les drapeaux rouges étoilés recouvraient les rues, accompagnés des acclamations des supporters.

À Kiên Giang, les rues du 3 février, Nguyên Trung Truc, Trân Phu et surtout la place Trân Quang Khai (ville de Rach Gia) étaient bondées. "L'équipe du Vietnam a magnifiquement joué. Ils ont surmonté toutes les difficultés pour ramener cette victoire significative pour le Vietnam. Le Vietnam est champion !" se réjouissait Nguyên Thi Hông, une habitante de la ville de Rạch Giá.

Une fan de l’équipe nationale, résidant dans l’arrondissement de Dông Da, Hanoï, a partagé : "Ce soir, je suis tellement heureuse que je ne pouvais pas aller me coucher, je suis sortie dans les rues pour célébrer. L’équipe du Vietnam a fait vivre aux spectateurs de nombreuses émotions et a remporté une victoire éclatante contre l’équipe de Thaïlande, je tiens à les remercier infiniment."

Après minuit, les habitants de Hô Chi Minh-Ville étaient toujours en fête. Une foule apparemment infinie serpentait sur la rue Hai Bà Trưng.

Le Premier ministre félicite l’équipe nationale

Juste après la victoire de l’équipe du Vietnam, le Premier ministre Phạm Minh Chính a adressé une lettre de félicitations à l’équipe. Dans cette lettre, le Premier ministre a exprimé ses chaleureuses félicitations à l’ensemble du corps d’entraîneurs et de joueurs. Il y exprime sa fierté et remercie l’équipe pour ses efforts extraordinaires, son courage, sa détermination, sa solidarité et son travail incessant.

Le Premier ministre a affirmé que cette victoire n’était pas seulement une fierté pour le sport vietnamien, mais aussi une source d’inspiration pour toute la nation, représentant l’aspiration à se développer et à conquérir de nouveaux sommets.

Le Premier ministre a également exprimé sa profonde gratitude envers le groupe des entraineurs, l’équipe de soutien, et tous ceux qui ont accompagné l’équipe. Il a également adressé ses remerciements particuliers aux millions de supporters à travers le pays qui ont toujours soutenu l’équipe et ont été un appui solide tout au long du parcours menant à la conquête du titre régional.

Le Premier ministre a également envoyé ses salutations et ses encouragements au joueur Nguyên Xuân Son, lui souhaitant un rétablissement rapide afin de revenir sur le terrain et de continuer à contribuer au football national.

Pour encourager et motiver les joueurs et les entraîneurs, la ville de Hanoï a décidé d’offrir deux milliards de dôngs à l’équipe de football masculine du Vietnam.

