Trân Quyêt Chiên et Trinh Thu Vinh s’offrent la Coupe de la Victoire 2024

Les trophées des "Meilleurs athlètes de la Coupe de la Victoire 2024" ont été décernés à la tireuse Trinh Thu Vinh et au joueur de billard carambole Trân Quyêt Chiên lors de la cérémonie de remise des prix le 10 janvier à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

La Coupe de la Victoire annuelle devait récompenser un seul meilleur candidat parmi 11 catégories en fonction de ses performances obtenues en 2024.

L’événement, considéré comme l’"Oscar" vietnamien du sport, en était à sa huitième édition depuis 2014, avec deux ans d’absence en raison de la pandémie de COVID-19. Il a été organisé conjointement par l’Autorité du sport du Vietnam (ASV), VTVcab et le célèbre diffuseur Vietcontent avec un bonus total de 750 millions de dôngs (29.600 USD) en espèce.

La tireuse Trinh Thu Vinh a été mise à l’honneur dans la catégorie "Meilleure athlète". Elle a connu un succès remarquable avec une médaille d’or aux championnats d’Asie, une quatrième place au pistolet à air comprimé à 10 m et une septième place au pistolet à 25 m aux Jeux olympiques de Paris, ainsi que de nombreux titres nationaux.

"Je suis fière de remporter ce trophée cette année. Ma réussite est en partie due à mes coéquipières, mes entraîneurs et mes supporters. Merci beaucoup", a déclaré Vinh sur scène.

Photo : VNA/CVN

"Pour moi, tous les athlètes méritent de remporter le trophée pour leurs efforts considérables tout au long de l’année. Le titre sera une forte motivation pour moi de m’améliorer, en route vers plus de succès aux prochains Jeux d’Asie du Sud-Est et plus loin, aux Jeux olympiques de 2028. Je vais m’entraîner pour être en meilleure forme afin de remporter plus de médailles pour le Vietnam".

Avant de remporter la Coupe de la Victoire, Trinh Thu Vinh a également été élue parmi les 10 meilleurs athlètes de l’année par les journalistes sportifs locaux.

Le joueur de billard Trân Quyêt Chiên n’avait pas de rival digne de ce nom dans la catégorie "Meilleur athlète" puisqu’il a connu une année 2024 parfaite avec deux victoires en Coupe du monde, un titre de champion du monde par équipe et la première place au classement mondial des joueurs et au classement des événements de l’UMB.

Le powerlifter Lê Van Công a été l’"Athlète le plus préféré par les supporters" et également le "Meilleur athlète handicapé". Il a remporté une médaille de bronze dans la catégorie des 49 kg hommes aux Jeux paralympiques de Paris après avoir dominé la Coupe du monde et les championnats d’Asie.

Photo : VNA/CVN

Le titre de "Meilleur jeune athlète" a été décerné à la canoéiste Nguyên Thi Huong, qui a remporté deux médailles d’argent aux championnats d’Asie et trois d’or lors de la compétition asiatique des moins de 23 ans. Elle a également remporté six titres lors du tournoi d’Asie du Sud-Est et la première place du Vietnam en canoë aux Jeux olympiques de Paris. Son entraîneur Luu Van Hoàn a reçu le prix du "Meilleur entraîneur de l’année".

Photo : VNA/CVN

Le Sud-Coréen Park Chung-gun a remporté le prix du "Meilleur expert de l’année" pour sa contribution à l’équipe nationale de tir. C’était la deuxième fois consécutive que Park recevait cet honneur. Il a quitté l’équipe après les Jeux olympiques mais a toujours gardé les yeux fixés sur le Vietnam, son deuxième pays d’origine où il a vécu et travaillé pendant plus d’une décennie, et sur le sport vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Le prix des "Meilleurs coéquipiers de l’année" a été décerné au quatuor Quach Thi Lan, Nguyên Thi Hang, Nguyên Thi Ngoc et Hoàng Thi Minh Hanh, membres de l’équipe nationale féminine du 4x400 m. En 2024, elles ont remporté avec succès l’or aux championnats d’Asie, une première pour le Vietnam.

"C’est une récompense importante qui récompense notre réussite de l’année. Cela nous poussera à la fois à l’entraînement et à la compétition en 2025 et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre aux demandes des managers et des supporters", a déclaré Quach Thi Lan.

La "Meilleure équipe de l’année" appartient à l’équipe nationale de volley-ball qui a enregistré une brillante année 2024 avec un titre de l’AVC Challenger Cup, une troisième place à la FIVB Challenger Cup et une place au championnat du monde 2025.

Photo : VNA/CVN

C’est la deuxième année consécutive qu’elles arrivent en tête de cette catégorie, la première fois qu’une équipe établit ce record dans la Coupe de la Victoire.

La "Meilleure image sportive" est revenue au travail du photographe Nguyên Quang Minh qui a photographié l’attaquant Nguyên Xuân Son célébrant son but à l’ASEAN Cup ASEAN 2024 avec un baiser dans le drapeau national sur sa poitrine.

Le prix de la "Carrière sportive de l'année" a été décerné au professeur Lê Van Lâm, ancien directeur de l’Université d’éducation physique et des sports de Bac Ninh.

VNA/CVN