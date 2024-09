La musique folklorique vietnamienne résonne au cœur de la scène musicale de Berlin

Les artistes, jouant des instruments de musique traditionnels vietnamiens, ont suscité l'enthousiasme des quelque 2.500 spectateurs présents à la cérémonie marquant le 70e anniversaire de l'école de musique Chostakovitch de Berlin Lichtenberg, seul établissement en Allemagne doté d'un département dédié à la musique folklorique vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

La représentation inaugurale a réuni près de 30 artistes du "Hanoi Ensemble" et 300 musiciens allemands. Ensemble, ils ont interprété "La Valse no 2" du compositeur russe Dmitri Chostakovitch, dont l'école porte le nom. Cette œuvre a été spécialement adaptée pour intégrer des instruments traditionnels vietnamiens à un orchestre de chambre.

Le programme s'est poursuivi avec l'interprétation de trois chansons folkloriques vietnamiennes : Trông Com, Inh La Oi et Ly Ngua Ô. Ces morceaux, exécutés par des artistes vietnamiens et allemands, ont mis en valeur une trentaine d'instruments traditionnels, dont la cithare, le monocorde, la flûte de bambou, le luth lunaire et divers instruments à percussion.

Pour clôturer le spectacle, un ensemble d'environ 350 musiciens et chanteurs a présenté le Die Hymne der Schostakowitsch Musikschule (L'hymne de l'école de musique Chostakovitch), précédé d'une introduction interprétée par les artistes du "Hanoi Ensemble".

Photo : VNA/CVN

Fondé en 2000 sous la direction du couple d'artistes Lê Manh Hùng et Trân Phuong Hoa, l'orchestre folklorique vietnamien "Hanoi Ensemble" fait la fierté de l'école de musique Chostakovitch. Il se distingue par ses interprétations d'œuvres traditionnelles vietnamiennes renommées, exécutées avec des instruments et en costumes traditionnels vietnamiens.

L'orchestre offre une perspective riche et approfondie sur la musique vietnamienne, facilitant ainsi la compréhension de la culture vietnamienne par un public international. Fidèle à sa devise "Pour une vie commune à Berlin - une ville multiculturelle", le "Hanoi Ensemble" participe activement à la vie culturelle du district de Lichtenberg et de Berlin dans son ensemble, bénéficiant d'un soutien croissant du public.

Le département de la musique folklorique vietnamienne de l'école de musique Chostakovitch accueille actuellement une soixantaine d'apprenants. Chaque semaine, il propose des cours le mercredi, leur offrant l'opportunité de se familiariser avec les instruments de musique vietnamiens.

VNA/CVN