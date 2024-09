Un club de l'ao dài voit le jour en République tchèque

Un club du patrimoine vietnamien " ao dà i" a organisé le 22 septembre à Prague une cérémonie marquant sa fondation, dans le but de préserver et de promouvoir la tunique traditionnelle vietnamienne en République tchèque.

Photo : VNA/CVN

L'événement a été marqué par un défilé d'ao dai qui a suscité l'admiration des participants. Les modèles spécialement conçus pour le club sont inspirés des drapeaux nationaux vietnamien et tchèque, des liens profonds entre la communauté vietnamienne en République tchèque et son pays d'origine, et du souhait de renforcer les relations entre les deux nations et entre les deux peuples.

Selon Pham Gia Hâu, président honoraire du club, le club a réussi à confectionner et distribuer 350 ao dài à ses membres en seulement un mois. L'objectif est d'en atteindre 750 pour offrir non seulement aux membres du club mais également à d’autres Vietnamiens d’outre-mer, pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne et le 75e de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République tchèque en 2025.

À cette occasion, le club a organisé son premier congrès pour la période 2024-2029, et a élu un comité exécutif de 33 membres, sous la présidence de Nguyên Tuyêt Hanh.

VNA/CVN