Le ballet romantique Giselle revient en douceur à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville

Le chef-d’œuvre du ballet romantique Giselle, tissé d’amour, de trahison et de rédemption, sera présenté les 13 et 14 octobre à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville (Sud).

>> Le ballet Giselle interprété au Vietnam

Photo : HBSO/CVN

Le ballet en deux actes est mis en scène et réalisé par la danseuse française Chloé Glemot et la danseuse japonaise Omori Yuki.

Les deux artistes ont collaboré avec l'Orchestre symphonique d’opéra-ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO) sur des productions telles que Cendrillon et Casse-Noisette.

Glemot a joué avec des théâtres de ballet et des troupes de danse à New York, Montréal, Londres et au Vietnam, tandis qu’Omori est soliste au New National Theatre Ballet à Tokyo.

L’histoire de Giselle est celle d’une jeune paysanne au cœur pur qui tombe follement amoureuse d’Albrecht, un prince promis à une autre femme. La trahison d’Albrecht brise le cœur de Giselle et la plonge dans la folie, la conduisant à la mort.

Giselle a été composé par Adolphe Adam sur un livret de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges et de Théophile Gautier.

Représenté pour la première fois le 28 juin 1841 à l’Opéra de Paris, Giselle a marqué un tournant dans l’histoire du ballet. Il s’agit du premier ballet où les danseuses évoluent entièrement sur pointes, une technique qui a depuis été perfectionnée et devenue un élément essentiel du ballet classique.

Ce ballet intemporel qui continue de fasciner le public par sa beauté, sa poésie et sa puissance émotionnelle.

Le spectacle du HBSO mettra en vedette les jeunes solistes Dô Hoàng Khang Ninh dans le rôle de Giselle et Lê Duc Anh dans celui d’Albrecht, ainsi que l’artiste émérite Dàm Duc Nhuân, La Mân Nhi et les danseurs du HBSO.

VNA/CVN