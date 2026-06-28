Le Vietnam et Singapour veulent bâtir une chaîne de valeur halal régionale

Dans un contexte où le marché mondial du halal, estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars, poursuit sa forte croissance, le Vietnam et Singapour entendent saisir de nouvelles opportunités pour construire une chaîne de valeur régionale.

>> Vietnam - Singapour : un partenariat stratégique parmi les plus avancés d’Asie du Sud-Est

>> Vietnam - Singapour : une intégration accrue des chaînes d’approvisionnement

>> Le Vietnam et Singapour coopèrent pour bâtir une chaîne de valeur halal dans l’ASEAN

Photo : VNA/CVN

En tirant parti de leurs avantages complémentaires, les deux pays ambitionnent de renforcer leur accès aux marchés internationaux.

Ce constat a été partagé par plusieurs responsables, experts et représentants d’entreprises lors du séminaire "Singapour, Vietnam et au-delà : bâtir ensemble une chaîne de valeur halal régionale", organisé le 27 juin à Singapour.

L’événement, coorganisé par le Bureau commercial du Vietnam à Singapour, Maybank et l’organisation Dawn Horizon, a réuni de nombreux représentants des autorités publiques, d’organismes de certification et d’institutions financières de la région.

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné le dynamisme des relations économiques bilatérales. En 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 40 milliards de dollars singapouriens, soit environ 30,9 milliards de dollars américains, et Singapour est demeuré le premier investisseur étranger direct au Vietnam.

Selon lui, l’économie halal ouvre un nouveau champ de coopération qui vient enrichir le Partenariat stratégique global entre les deux pays. Ce secteur répond aujourd’hui aux besoins de près de 2 milliards de consommateurs musulmans et représente un marché annuel de plus de 7.000 milliards de dollars, couvrant des domaines aussi variés que l’alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, le tourisme, la logistique, la finance et les services numériques.

Le Vietnam considère le développement du halal comme une opportunité stratégique pour diversifier ses exportations et renforcer la résilience de ses chaînes d’approvisionnement. Le gouvernement a adopté une stratégie nationale à l’horizon 2030, encourageant les ministères, les localités et les entreprises à améliorer leurs capacités dans ce domaine.

Tran Phuoc Anh a également souligné que le Vietnam dispose d’atouts majeurs dans l’agriculture, l’aquaculture et la transformation agroalimentaire, tandis que Singapour excelle dans la finance, la logistique, l’innovation et les systèmes de certification internationaux. Cette complémentarité devrait favoriser la mise en place d’une chaîne de valeur compétitive reliant l’ASEAN aux marchés mondiaux.

Il a par ailleurs annoncé que le Vietnam accueillera, les 8 et 9 juillet, un séminaire consacré au tourisme musulman dans la province de Khanh Hoà.

Pour sa part, Tan Teck Lee, représentant de la Fédération des entreprises de Singapour (SBF), considère le Vietnam comme un important centre de production régional. Il a identifié les disparités entre les systèmes de certification en Asie du Sud-Est comme le principal défi actuel. Selon lui, une harmonisation des normes ou une reconnaissance mutuelle faciliterait grandement la gestion, le contrôle et la circulation des marchandises.

Photo : VNA/CVN

Il a recommandé aux entreprises vietnamiennes d’investir davantage dans la recherche et le développement, tout en utilisant Singapour comme plate-forme logistique de transit et de distribution internationale.

De son côté, Dewi Suratty, fondatrice et directrice générale de Dawn Horizon, a salué l’engagement du Vietnam ainsi que ses solides capacités dans les productions agricole, aquacole et alimentaire. Elle a plaidé pour un modèle de coopération complémentaire, dans lequel les matières premières vietnamiennes seraient transformées à plus forte valeur ajoutée à Singapour avant d’être exportées.

Une telle approche permettrait, selon elle, de renforcer la compétitivité de l’ASEAN sur le marché mondial du halal. En conjuguant leurs atouts, les pays de la région seraient en mesure de créer une valeur bien supérieure à celle obtenue par des initiatives isolées.

Selon des participants, en conjuguant les capacités de production du Vietnam, l’écosystème financier et logistique de Singapour, ainsi que les efforts d’harmonisation des normes dans la région, l’ASEAN pourrait renforcer sa position sur la scène mondiale de l’économie halal.

VNA/CVN