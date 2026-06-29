Le Vietnam adopte un plan d’action contre le blanchiment d’argent

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a signé la Décision n°1139/QĐ-TTg du 26 juin 2026 portant promulgation du Plan d’action national pour la mise en œuvre des engagements du gouvernement vietnamien en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

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Ce plan vise à assurer la mise en œuvre intégrale des engagements pris par le Vietnam auprès du Groupe d’action financière (GAFI), afin de permettre au pays de sortir de la liste de surveillance renforcée, tout en préservant au mieux les intérêts nationaux.

Selon ce plan, les ministères et organismes compétents devront, d’ici septembre 2026, élaborer, promulguer et mettre en œuvre efficacement des politiques ainsi que des plans d’action sectoriels destinés à atténuer les risques de blanchiment d’argent. Ces mesures s’inscrivent dans le Plan d’action national pour la gestion des risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive pour la période 2023-2028. Un mécanisme de suivi et de contrôle sera également mis en place afin de superviser l’application de ces mesures au sein des ministères et des secteurs concernés, notamment à travers le suivi des programmes de formation destinés à renforcer les capacités des autorités compétentes.

Les organismes publics devront fournir des éléments de preuve et des données statistiques démontrant la mise en œuvre effective de mesures visant à réduire les risques sur le terrain.

Parallèlement, des évaluations complémentaires seront réalisées sur les infractions sous-jacentes présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux, identifiées dans le Rapport d’évaluation mutuelle, notamment les infractions environnementales et les infractions à caractère sexuel.

Le plan prévoit également l’achèvement des évaluations sectorielles des risques dans les domaines des casinos, des jeux de hasard, des actifs virtuels, ainsi que des personnes morales et des constructions juridiques.

Sur le plan international, le Vietnam s’engage à renforcer la coopération, notamment en matière d’extradition, d’entraide judiciaire et d’échange d’informations entre les services répressifs et les cellules de renseignement financier avec leurs partenaires étrangers. L’objectif est de solliciter et de fournir une assistance efficace dans les enquêtes sur les activités criminelles ainsi que dans la localisation, la saisie et la confiscation des avoirs illicites, conformément au profil de risque du pays.

À cette fin, le ministère de la Police, le Parquet populaire suprême, le ministère des Finances et la Banque d’État du Vietnam devront définir, d’ici janvier 2027, des procédures prioritaires en matière de coopération internationale.

Ces organismes seront également chargés de collecter et de consolider les données relatives aux demandes d’entraide judiciaire ainsi qu’aux formations destinées aux enquêteurs et aux procureurs.

La Banque d’État du Vietnam assurera le rôle d’organe coordinateur du Plan d’action national. Elle sera chargée de compiler les informations transmises par les ministères afin d’élaborer et d’adresser au GAFI des rapports périodiques avant les 1er mars, 1er juillet et 1er novembre de chaque année. Les ministères concernés coopéreront étroitement avec la Banque d’État pour assurer la transmission régulière des résultats de mise en œuvre, lesquels seront soumis au Premier ministre ainsi qu’au président du Comité national de pilotage de la lutte contre le blanchiment d’argent.

VNA/CVN