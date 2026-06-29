Cinquante ans de la ville portant le nom de l'Oncle Hô : des aspirations populaires à la vision du siècle

Un demi-siècle s'est écoulé depuis que Sai Gon - Gia Dinh a officiellement pris le nom du Président Hô Chi Minh. Ce parcours a prouvé la bravoure, la sagesse et l'esprit créatif d'une ville héroïque.

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Photo : VNA/CVN

Entrant dans une ère nouvelle avec la Résolution n° 09-NQ/TW du 19 mai 2026 du Bureau politique, la mégapole du Sud s'élance avec une vision séculaire : affirmer son statut de mégapole mondiale et de centre économique, financier et d'innovation de premier plan en Asie.

Historiquement, le fait que Sai Gon - Gia Dinh porte le nom du Président Hô Chi Minh n'était pas une simple décision administrative, mais le résultat des aspirations du peuple à travers deux longues résistances. Rappelant ce contexte sacré, le professeur associé Dr. Hà Minh Hông souligne que la pétition historique de l'époque était signée par 57 intellectuels éminents, représentant la volonté du peuple du Sud adressée à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Ils souhaitaient que le nom de Hô Chi Minh symbolise la lutte, le sacrifice et la détermination inébranlable du Sud. Cette appellation fut une récompense spirituelle pour un Sai Gon résilient et un point d'appui solide pour panser les plaies de la guerre et reconstruire le pays.

Ce symbole est devenu le tremplin du dynamisme de Hô Chi Minh-Ville durant 50 ans de naissance et développement. Entre 1986 et 2010, son PIB régional a crû de 10,5% par an. Avec moins de 9% de la population nationale, la ville a contribué à plus de 21% du PIB national et près de 30% des recettes budgétaires du pays. Elle dispose des modèles économiques institutionnels comme la zone franche de Tan Thuan, le parc technologique, l'actionnarisation d'entreprises étatiques, et aussi des mouvements sociaux comme la réduction de la pauvreté, les jeunes volontaires. Pour reconnaître ses effots, l'État a décerné à la ville les titres de "Héros du travail" et de "Ville héroïque" en 2005.

Devenue une mégapole de 14 millions d'habitants, Hô Chi Minh-Ville voit son développement traditionnel atteindre ses limites. Les goulots d'étranglement institutionnels, les infrastructures et les pressions environnementales sont désormais des défis. Pour rester la locomotive nationale, des percées institutionnelles sont impératives. En mai 2026, la Résolution n° 09-NQ/TW a fixé des objectifs audacieux : une croissance annuelle du PIB régional de 10% pour 2026-2045, un revenu par habitant de 75.000 dollars, un indice de développement humain (IDH) supérieur à 0,9 et la neutralité carbone. D'ici 2045, la ville ambitionne de devenir un pôle attractif mondial.

Pour concrétiser cette vision, la ville doit changer de mode de pensée : passer d'un modèle basé sur le capital à un modèle fondé sur la connaissance et l'innovation verte. Le Dr. Trân Du Lich estime que l'accent doit porter sur les institutions, en expérimentant des mécanismes de "sand-box" pour la Fintech, l'intelligence artificielle (IA) et le centre financier international, tout en appliquant efficacement la Loi sur l'urbanisme spécial.

Ce parcours de 50 ans s'achève pour ouvrir une page plus glorieuse. Portée par les aspirations populaires et guidée par le Parti, Hô Chi Minh-Ville s'affirme comme une mégapole moderne et un pôle de croissance verte mondial.

VNA/CVN