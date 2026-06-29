Bientôt le Salon international des produits aquatiques du Vietnam Vietfish 2026

Le Salon international des produits aquatiques du Vietnam se tiendra du 19 au 21 août 2026 au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC), dans la mégapole du Sud.

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Placé sous le thème central "Innovation et Durabilité", le Salon international des produits aquatiques du Vietnam (Vietfish 2026), organisé par l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), se veut un manifeste stratégique ouvrant la voie aux ambitions de renouveau de l’ensemble de la filière.

Au cœur des échanges de l’économie mondiale, l’industrie aquacole et halieutique vietnamienne a affirmé sa position de pilier majeur des exportations, en conquérant des marchés exigeants tels que les États-Unis, l’Union européenne et le Japon.

Cependant, face aux fluctuations des marchés et au renforcement des exigences internationales, le secteur se trouve à un tournant décisif. Selon le comité d’organisation, le marché mondial a profondément évolué : les consommateurs ne s’intéressent plus seulement à la qualité et au prix, mais exigent désormais une transparence totale sur l’origine des produits et les processus de fabrication.

Les barrières techniques, les normes environnementales sur les émissions ainsi que les réglementations contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN/IUU) se durcissent continuellement. Cette réalité impose à la filière (aquacole et halieutique) vietnamienne une transformation en profondeur afin de préserver ses parts de marché et de renforcer sa compétitivité.

À l’occasion de Vietfish 2026, le concept d’"innovation" est défini dans une approche globale, englobant la gouvernance, les sciences et technologies ainsi que le développement des marchés. L’événement mettra en avant les modèles d’intégration de la chaîne de valeur et la numérisation, depuis la production de juvéniles jusqu’à la transformation.

Vers une chaîne d’approvisionnement plus transparente

Le salon sera également un lieu de convergence pour les technologies d’aquaculture en système de recirculation (RAS), ainsi que pour l’application de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IoT) dans la surveillance environnementale.

Parallèlement, le passage des exportations de produits bruts vers des produits transformés, prêts à l’emploi et valorisant les coproduits, devrait redessiner le visage d’une industrie agroalimentaire plus moderne.

Indissociable de l’innovation, la "durabilité" constitue un engagement à long terme pour s’adapter au changement climatique, notamment dans le Delta du Mékong. Les solutions de réduction des émissions, l’élevage respectueux de l’environnement et l’utilisation des énergies renouvelables seront au cœur des débats afin de préserver les écosystèmes.

Cette dimension durable est également liée à la responsabilité sociale, à travers la garantie de la transparence de la chaîne d’approvisionnement, l’amélioration des conditions de vie des pêcheurs et aquaculteurs, et la construction d’un modèle économique résilient face aux chocs du marché.

L’alliance entre innovation et durabilité crée une véritable synergie stratégique. L’innovation technologique devient un levier pour concrétiser les objectifs environnementaux, permettant aux entreprises de relever les défis actuels et d’ouvrir de nouvelles perspectives.

Plus qu’un simple espace d’exposition, Vietfish 2026 ambitionne de devenir un écosystème interconnecté, où les importateurs trouveront des garanties de confiance et où les entreprises locales pourront identifier les leviers d’une croissance durable sur les marchés mondiaux.

Selon la VASEP, au cours des cinq premiers mois de 2026, les exportations de produits aquatiques du Vietnam ont atteint environ 4,67 milliards de dollars, soit une hausse de 11% en glissement annuel. La crevette, produit phare de l’industrie, demeure le principal moteur de croissance, représentant plus de 40% de la valeur totale.

L’ensemble de la filière vise désormais un objectif annuel ambitieux : franchir le cap historique des 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires à l’export.

Texte et photo : Truong Giang/CVN