Un expert français souligne les perspectives de développement du Vietnam

Le Vietnam s'affirme progressivement comme l'une des destinations les plus attractives pour les investissements internationaux grâce à sa forte croissance économique, à la stabilité de son environnement politique, à une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée et à son intégration croissante aux chaînes d'approvisionnement mondiales, selon Mickaël Driol, directeur général de Mekong Partners.

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Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à la chaîne française BFM Business, il a estimé que le Vietnam profitait pleinement de la tendance des entreprises internationales à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. Au cours des cinq premiers mois de l'année, le pays a attiré environ 25 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) enregistrés, dont près de 10 milliards ont déjà été décaissés. À ses yeux, ces chiffres montrent que les engagements d'investissement se traduisent concrètement par des projets.

Selon Mickaël Driol, les atouts du Vietnam résident non seulement dans le coût compétitif de sa main-d'œuvre, mais aussi dans la stabilité de son environnement politique, une main-d'œuvre jeune bénéficiant d'une formation de plus en plus solide, son haut niveau d'intégration à l'économie mondiale et sa capacité à se connecter efficacement à de grands marchés tels que les États-Unis, l'Union européenne (UE), le Japon et la République de Corée.

L'expert français a en outre observé que les investissements étrangers évoluaient progressivement des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre vers des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment l'électronique de pointe, les semi-conducteurs, l'automatisation, la transition énergétique et la transformation numérique.

Photo : Capture d’écran/CVN

La tendance actuelle n'est plus de choisir un seul pays pour investir en Asie, mais de construire un portefeuille d'investissements complémentaires. Dans cette stratégie, le Vietnam est considéré comme un important pôle régional de production et d'exportation.

Il a toutefois estimé que le Vietnam devait continuer à renforcer ses capacités industrielles nationales. Aujourd'hui, les entreprises à capitaux étrangers représentent près de 80% des exportations du Vietnam. Si elles permettent au pays d'accéder aux marchés internationaux, aux technologies et aux normes mondiales, cela montre également que l'économie vietnamienne demeure fortement dépendante des importations de composants, d'équipements et de technologies.

Malgré ces défis, l'expert s'est montré confiant dans les perspectives de développement du Vietnam. Selon lui, grâce à sa forte croissance, à sa capacité d'adaptation face aux évolutions de l'économie mondiale et à sa stratégie visant à attirer des projets à forte valeur ajoutée dans les domaines des technologies, de la recherche-développement (R&D) et de la production, le Vietnam passe progressivement du statut de simple base manufacturière à celui de maillon essentiel des chaînes de valeur industrielles mondiales.

VNA/CVN