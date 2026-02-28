La Marine appelée à soutenir les pêcheurs et protéger la souveraineté nationale

Le 28 février à Hai Phong (Nord), le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a appelé la Marine populaire du Vietnam à devenir un appui central pour les pêcheurs et un acteur clé de la coopération maritime et de la diplomatie de défense. Lors de cette cérémonie, organisée sous l’égide du ministère de la Défense, la Marine s’est vu décerner pour la troisième fois le titre de Héros des Forces armées populaires.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

La Marine populaire du Vietnam doit constituer la force centrale et un soutien fiable aux pêcheurs afin de maintenir leur présence en mer, tout en renforçant la coopération maritime et la diplomatie de défense avec les forces armées et les marines étrangères. Elle doit ainsi contribuer à la sauvegarde de la souveraineté nationale, des droits souverains, de la juridiction et des intérêts du pays.

Cette demande a été formulée par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, lors d'une cérémonie organisée par la Marine populaire du Vietnam, sous l'égide du ministère de la Défense, dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), le 28 février. À cette occasion, la Marine a reçu pour la troisième fois le titre de Héros des Forces armées populaires.

Félicitant la Marine pour ses remarquables succès, il a souligné que, depuis plus de 70 ans, sous l'autorité absolue et directe du Parti sur tous les aspects, sous la direction du Président Hô Chi Minh, grâce à une gouvernance unifiée et centralisée de l'État, au contrôle direct de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, ainsi qu'au soutien indéfectible du peuple et des pays amis, la Marine n'a cessé de croître et de se perfectionner, accomplissant toutes les missions qui lui ont été confiées et réalisant de nombreux exploits exceptionnels en matière de combat, d'entraînement, de préparation opérationnelle, de production et d'exécution des obligations internationales.

Évoquant les tâches qui incombent à la Marine, le secrétaire général a insisté sur la nécessité de bien comprendre les positions et les directives du Parti, ainsi que les politiques et les lois de l'État relatives à la défense militaire et nationale. Il a souligné l'importance d'accorder une attention particulière à la nouvelle vision stratégique de la défense nationale et de la protection de la Patrie, telle qu'énoncée dans la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

En outre, il a souligné que la Marine doit rester parfaitement informée de la situation afin de fournir des conseils opportuns et précis au Parti, à l'État, à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense, et ainsi préserver fermement la souveraineté nationale sur les mers et les îles tout en maintenant un environnement maritime pacifique et stable, propice au développement national.

Il a insisté sur le fait que les forces armées doivent s'attacher à mettre en œuvre efficacement les "deux principes de fermeté", expliquant qu'elles doivent rester fidèles aux directives militaires et de défense du Parti et œuvrer à la construction d'une armée politiquement forte.

Elles doivent également adopter les "deux axes de progrès" : développer une Armée populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, tout en promouvant l'intégration internationale et la diplomatie de défense.

Cinq piliers essentiels

Photo : Trong Duc/VNA/CVN

Le dirigeant du Parti a également souligné l'importance des "deux mesures de prévention" : prévenir les risques de guerre et de conflit, et prévenir tout signe de dégradation idéologique, morale ou culturelle, y compris l'"auto-évolution" et l'"auto-transformation" au sein de l'Organisation militaire du Parti et de l'ensemble des forces armées.

Par ailleurs, la Marine doit garantir cinq piliers essentiels : une fermeté politique, une discipline rigoureuse, une maîtrise technologique, un art militaire de haut niveau et une qualité de vie stable pour son personnel, a-t-il déclaré.

Dans son allocution, le secrétaire général Tô Lâm a exhorté la Marine à se doter d'agences et d'unités performantes et exemplaires, en accordant une attention particulière au renforcement de l'éducation politique et du travail idéologique, afin de garantir aux officiers et aux soldats une fermeté politique inébranlable.

Il a également insisté sur la nécessité de cultiver un fort esprit de solidarité, d'unité, d'autonomie, de confiance et de fierté nationale pour surmonter tous les défis et s'acquitter avec excellence de toutes les missions qui lui sont confiées.

Il a souligné l'importance de poursuivre la construction d'une marine révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne. Il convient de privilégier l'innovation et l'amélioration de la qualité de la formation, ainsi que la préparation au combat.

La Marine doit étudier de manière proactive les guerres et conflits récents à travers le monde afin de perfectionner son art militaire naval, conformément à la posture de guerre du peuple pour la sauvegarde de la Patrie dans cette nouvelle ère.

En outre, elle doit maintenir une étroite intégration des missions de défense, de sécurité, d'affaires étrangères et économiques, tout en menant des recherches proactives et en formulant des recommandations sur les mesures à prendre pour un développement économique maritime durable, étroitement lié à la protection de la souveraineté nationale en mer, a déclaré le secrétaire général du Parti.

Victoires éclatantes

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Retraçant l'histoire de la Marine, le vice-amiral Trân Thanh Nghiêm, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale et commandant de la Marine, a indiqué qu'après la libération complète du Nord, le Département de la défense côtière - précurseur de la Marine populaire vietnamienne - avait été créé le 7 mai 1955 afin de répondre aux exigences de gestion et de protection de la souveraineté nationale sur les mers et les îles.

Au cours des 70 dernières années, la Marine n'a cessé de se développer et a remporté de nombreuses victoires éclatantes, dont certaines sont devenues des jalons légendaires pour l'armée et la nation sous l'ère Hô Chi Minh.

Après la réunification nationale, la Marine a continué d'exceller dans l'accomplissement de ses nobles missions internationales au Laos et au Cambodge. Défendant la souveraineté maritime, elle a toujours fait preuve d'une loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple.

La Marine a mené des recherches proactives et a anticipé avec précision les évolutions de la situation afin de conseiller la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense, le Parti et l'État. Elle a également su s'adapter avec souplesse aux situations maritimes complexes, a fermement protégé la souveraineté nationale sur les mers et les îles, a soutenu les activités économiques maritimes et a maintenu un environnement maritime pacifique et stable, propice au développement national, a rapporté Nghiêm.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général Tô Lâm a décerné à la Marine le titre de Héros des Forces armées populaires.

VNA/CVN