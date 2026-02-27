Les membres du CC du Parti au plus grand nombre de candidatures aux élections législatives

Selon la liste officielle publiée par le Conseil national des élections, il y a 864 candidats pour la XVI e législature de l'Asemblée nationale, répartis sur 182 circonscriptions électorales à travers tout le pays.

>> Élections législatives et locales : mobilisation active pour la grande fête nationale

>> Les résultats des élections doivent être annoncés au plus tard le 25 mars

Photo : CTV/CVN

Président de l'AN et les trois vice-présidents se présentent à la XVIe législature

Parmi les 864 candidats à la XVIe législature de l’Assemblée nationale (AN), on trouve Lê Thi Nga, vice-présidente permanente de la Commission des pétitions et du contrôle des citoyens. Elle est députée de l’Assemblée nationale depuis six mandats consécutifs et se présente pour la 7e fois en tant que candidate à la XVIe législature.



Au sein de l'Assemblée nationale, la vice-présidente permanente de la Commission des pétitions et du contrôle des citoyens, Lê Thi Nga se présente dans la circonscription de Ninh Binh (Nord). Il est à noter que Lê Thi Nga est députée depuis six mandats consécutifs : les mandats X, XI, XII, XIII, XIV et XV, et se présente pour la 7e fois à la XVIe législature.

Née en 1964 (62 ans), elle possède un niveau de formation en théorie politique de haut niveau ainsi qu'un master en droit. Elle est membre du Comité central du Parti pour les mandats XII, XIII et XIV.

Au sein de l'Assemblée nationale, le président Trân Thanh Mân, ainsi que trois vice-présidents et les présidents des Commissions de la XVe législature, se présentent également pour la XVIe législature.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, se présente dans la circonscription de Hô Chi Minh-Ville. Né en 1962 à Cân Tho (Delta du Mékong), il est membre du Bureau politique et député à la XVe législature.

Le vice-président permanent de l'AN, Dô Văn Chiên se présente dans la circonscription de Bac Ninh (Nord). Né en 1962 à Tuyên Quang (Nord), il est membre du Bureau politique et député à la XVe législature.

Le vice-président de l’AN, Nguyên Khac Dịnh présente sa candidature dans la circonscription de Khanh Hoà (Centre). Né en 1964 à Hung Yên (Nord), il est membre du Comité central du Parti et député à la XVe législature.

La vice-présidente de l'AN, Nguyễn Thị Thanh, se présente dans la circonscription de Ninh Binh (Nord). Née en 1967 à Ninh Binh, elle est membre du Comité central du Parti et députée à la XVe législature.

Les présidents des Commissions qui présentent ses candidature à la XVIe législature incluent :

Le président de la Commission juridique et judiciaire, Hoàng Thanh Tùng, qui présente sa candidature dans la circonscription de Cần Thơ (Delta du Mékong) ; le président de la Commission économique et financière, Phan Văn Mãi, qui se porte candidat dans la circonscription de Vinh Long (Sud).

Le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères, Lê Tân Toi, qui présente sa candidature dans la circonscription de Tây Ninh (Sud); le président de la Commission des sciences, de la technologie et de l'environnement, Nguyên Thanh Hải, qui se présente dans la circonscription de Thai Nguyên (Nord) ; le président du Conseil ethnique, Lâm Văn Mẫn, qui se présente dans la circonscription de Cân Thơ (Delta du Mékong).

Le secrétaire général, président du Bureau de l'AN, Lê Quang Manh, qui se présente dans la circonscription de Hô Chi Minh-Ville ; le président de la Commission des affaires des députés, Nguyên Huu Dông, qui se présente dans la circonscription de Phú Tho (Nord) ; et le président de la Commission de la culture et des affaires sociales, Nguyễn Đắc Vinh, qui se présente dans la circonscription de Tuyên Quang (Nord).

Le vice-président permanent du Conseil ethnique, Hoàng Duy Chinh, présente sa candidature dans la circonscription de Thái Nguyên (Nord).

Dirigeants du CC du FPV se présentent aux élections législatives de la XVIe législature

Dans cette liste, de nombreux leaders clés du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) sont également candidats dans différentes circonscriptions.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bùi Thi Minh Hoài, se présente dans la circonscription n°5 de la province de Phú Tho (Nord).

La vice-Présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hà Thi Nga, se présente dans la circonscription n°1 de la province de Lai Châu (Nord).

Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et président de l'Association des paysans du Vietnam, Luong Quôc Doàn, présente sa candidature dans la circonscription n°2 de la province d'An Giang (Sud).

La vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et présidente de l'Association des femmes du Vietnam, Nguyên Thị Tuyên, se présente dans la circonscription n°9 de la ville de Hanoï.

Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Bùi Quang Huy, se présente dans la circonscription n°6 de la province de Gia Lai (Centre).

Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et président de l'Association des anciens combattants du Vietnam, Bê Xuân Truong, se présente dans la circonscription n°1 de la province de Cao Bang (Nord).

En outre, deux membres du Bureau du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Vu Van Tiên, se présente dans la circonscription n°6 de la ville de Hai Phong (Nord), et Nguyên Quynh Liên, se portent candidat dans la circonscription n°7 de la province d'An Giang.

Thu Huong/CVN