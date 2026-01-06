La Malaisie soutient les entreprises exportatrices

La Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) intensifie ses efforts pour soutenir l'expansion internationale des exportateurs malaisiens. Sa feuille de route 2026 présente 203 programmes de développement et de promotion du commerce à fort impact.

Le Pdg de MATRADE, Abu Bakar Yusof, a déclaré que ces programmes visent à renforcer stratégiquement 13.400 entreprises malaisiennes, notamment les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), sur le marché de l'exportation. Ils témoignent ainsi de l'engagement indéfectible de MATRADE à propulser les marques malaisiennes sur le marché mondial et à contribuer au maintien de la dynamique des exportations dans le cadre du 13e Plan malaisien.

Il a ajouté que MATRADE reste déterminée à favoriser un écosystème propice à une croissance inclusive et durable de l'économie nationale.

En conséquence, la feuille de route stratégique 2026 met l'accent sur la continuité des activités et le développement des ressources humaines, notamment le renforcement des compétences de la main-d'œuvre afin de répondre aux mégatendances mondiales émergentes telles que l'intelligence artificielle, ainsi qu'aux défis posés par les impacts tarifaires et l'évolution de la dynamique commerciale.

Par ailleurs, MATRADE poursuivra des collaborations stratégiques en approfondissant les partenariats public-privé avec des entités locales et internationales de premier plan afin de renforcer l'écosystème du commerce et des exportations et de faciliter l'expansion internationale des entreprises malaisiennes, en particulier les PME.

L'agence accélérera également la mise en œuvre du programme national de développement durable en élargissant le Programme d'écologisation de la chaîne d'approvisionnement à l'exportation afin de mieux préparer les PME et les exportateurs aux exigences mondiales de conformité et de publication en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG).

Abu Bakar a déclaré que MATRADE met activement en œuvre des initiatives d'exportation sur les marchés émergents et à forte croissance, notamment en Amérique latine, en Asie centrale et du Sud, en Asie occidentale et en Afrique, tout en renforçant ses relations commerciales et d'exportation avec ses partenaires traditionnels tels que les États-Unis, la Chine, l'ASEAN et l'Union européenne.

Parallèlement à ses efforts de diversification des partenariats, la Malaisie encouragera l'utilisation des accords de libre-échange (ALE) existants afin d'améliorer l'accès aux marchés, de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et de faciliter le commerce numérique de bout en bout.

De janvier à novembre de l'année dernière, les exportations malaisiennes vers les marchés couverts par les ALE représentaient environ 67% des exportations totales de ce pays d'Asie du Sud-Est.

